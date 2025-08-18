Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Τ/κ ΜΜΕ: Εκπαιδευτική πτήση τουρκικών πολεμικών νότια της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι σε ανάρτηση στα ΜΚΔ, το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη μάχης και υποστήριξης από διάφορες βάσεις που συνδέονται με την Τουρκική Διοίκηση Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκπαιδευτική πτήση σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μεσόγειο νότια της Κύπρου πραγματοποίησαν αεροσκάφη μάχης και υποστήριξης της Τουρκικής Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι σε ανάρτηση στα ΜΚΔ, το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη μάχης και υποστήριξης από διάφορες βάσεις που συνδέονται με την Τουρκική Διοίκηση Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική πτήση σε διεθνή - όπως λέει - εναέριο χώρο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου.

Η ανάρτηση περιελάμβανε επίσης πλάνα από την εκπαιδευτική πτήση.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited