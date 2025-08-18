Τ/κ ΜΜΕ: Εκπαιδευτική πτήση τουρκικών πολεμικών νότια της Κύπρου

Εκπαιδευτική πτήση σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μεσόγειο νότια της Κύπρου πραγματοποίησαν αεροσκάφη μάχης και υποστήριξης της Τουρκικής Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι σε ανάρτηση στα ΜΚΔ, το ΥΠΑΜ της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι αεροσκάφη μάχης και υποστήριξης από διάφορες βάσεις που συνδέονται με την Τουρκική Διοίκηση Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική πτήση σε διεθνή - όπως λέει - εναέριο χώρο πάνω από τη Μεσόγειο, νότια της Κύπρου.

Η ανάρτηση περιελάμβανε επίσης πλάνα από την εκπαιδευτική πτήση.

ΚΥΠΕ