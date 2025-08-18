Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Υπό κράτηση 4 πρόσωπα για πιθανή χρήση αεροβόλου κατά περαστικών στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σήμερα οι τέσσερις οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης για τέσσερις ημέρες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για τέσσερις ημέρες εναντίον τεσσάρων προσώπων ηλικίας 23, 30, 22 και 26 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων κατοχή, χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου και απερίσκεπτες πράξεις.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας της σύλληψης «προηγήθηκε καταγγελία από δύο πολίτες ότι σε διαφορετικές περιπτώσεις την Κυριακή 17 Αυγούστου, ενώ βρίσκονταν σε ανοικτούς χώρους στη Λάρνακα, ένιωσαν χτυπήματα από άγνωστο αντικείμενο, ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος στην πλάτη (πιθανόν με χρήση αεροβόλου)».

Φαίνεται ότι τα κτυπήματα «προέρχονταν από διερχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, οι τέσσερις συλληφθέντες».

Εναντίον των τεσσάρων προσώπων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα και συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 

Σήμερα οι τέσσερις οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης για τέσσερις ημέρες.

ΚΥΠΕ

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited