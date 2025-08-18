Υπό οκταήμερη κράτηση ο 53χρονος για την υπόθεση γυναικοκτονίας και απόπειρας φόνου

Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 53χρονου για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και γυναικοκτονίας με θύμα την 34χρονη συμβία του και απόπειρας φόνου 14χρονου,προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Ο 53χρονος παραδέχτηκε ότι κτύπησε την 34χρονη συμβία του. Η διαδικασία της προσωποκράτησης του 53χρονου για την υπόθεση γυναικοκτονίας και απόπειρας φόνου έγινε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ερήμην του φερόμενου δράστη στην παρουσία του δικηγόρου του Αλέξανδρου Αλεξάνδρου.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από τον εξεταστή της υπόθεσης λοχία Ζωνάκη Γεωργίου με γραπτή μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από ένοικο της πολυκατοικίας που διέμεναν ο 53χρονος και η 34χρονη συμβία του την Κυριακή περί ώρα 17:20 – 17:30 ενώ βρισκόταν στο διαμέρισμα της άκουσε ένα νεαρό πρόσωπο να ουρλιάζει και να φωνάζει « βοήθεια η μάμα μου», σημειώνοντας πως οι φωνές προέρχονται έξω από τον διάδρομο του διαμερίσματος της. Αφού άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της η μάρτυρας, είδε ένα αγόρι να είναι γυμνός και από την μέση και πάνω να κρατά με το χέρι του την αριστερή πλευρά του λαιμού του και να της λέει στην ελληνική γλώσσα « βοήθεια η μάμα μου». Ακολούθως ο νεαρός έτρεξε στο διαμέρισμα του οποίου η πόρτα ήταν ανοικτή και αφού η μάρτυρας τον ακολούθησε είδε τραυματισμένη γυναίκα που προσπαθούσε να σηκωθεί αλλά δεν μπορούσε, αφού γλιστρούσε μέσα στα αίματα, ενώ ανέπνεε με δυσκολία.

Σε κάποια στιγμή η τραυματισμένη γυναίκα ζήτησε από την μάρτυρα στην Ρωσική γλώσσα να της δώσει νερό και στην συνέχεια της είπε στην Ελληνική γλώσσα « το παιδί μου». Ακολούθως η μάρτυρας επικοινώνηκε από το κινητό τηλέφωνο του ανήλικου με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και τους ενημέρωσε που ήταν το διαμέρισμα. Καθώς ανέμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου ο ανήλικος είπε στην μάρτυρα ότι εκεί μαζί τους μένει και ο ύποπτος και ότι μπορεί κα αυτοτραυματίστηκε κόβωντας τις φλέβες του. Σε κάποια στιγμή άνοιξε η πόρτα της τουαλέτας του διαμερίσματος και βγήκε από εκεί ένας γεροδεμένος άντρας ηλικίας 50 περίπου ετών, παχουλός με άσπρα μαλλιά και με αίματα στα χέρια και στα ποδιά, χωρίς να πεί οτιδήποτε. Ακολούθως αυτός ξανά μπήκε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα.

Ο νεαρός όταν είδε τον πιο πάνω άντρα δεν είπε κάτι, αλλά η ίδια κατάλαβε ότι πρόκειται για τον ύποπτο. Η μάρτυρας ανέφερε στην Αστυνομία πως παρέμεινε εκεί με τον ανήλικο μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και της Αστυνομίας. Επίσης όπως ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης , εξασφαλίστηκε μαρτυρία από τον ανήλικο γιό του θύματος, ο οποίος ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του με την μητέρα του ήρθε ο ύποπτος και αφού τους άκουσε που φώναζαν μπήκε στο δωμάτιο που φώναζαν και είδε τον ύποπτο να καρφώνει το μαχαίρι στην μητέρα του και να μαχαιρώνει και τον ίδιο. Τότε αυτός άρχισε να φωνάζει για βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία. Η Αστυνομία είπε ο κ. Γεωργίου ενόψει και των πιο πάνω εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 53χρονου ο οποίος παραδέχτηκε ότι κτύπησε την συμβία του με μαχαίρι λέγοντας " Εγώ την χτύπησα με μαχαίρι".

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 53χρονος ύποπτος μεταφέρθηκε από την Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του από το ΓΝ Πάφου. Ο 14χρονος που νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, πήρε σήμερα Δευτέρα εξιτήριο. Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 12 καταθέσεις και πως για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου αναμένεται να ληφθούν ακόμη 43 περίπου. Καταθέσεις είπε ο κ. Γεωργίου θα ληφθούν από το οικογενειακό εργασιακό και φιλικό περιβάλλον τόσο του υπόπτου όσο και του θύματος.

Κάποιες καταθέσεις, όπως είπε, θα ληφθούν με τη βοήθεια διερμηνέα γεγονός που καθιστά τη διαδικασία του χρονοβόρα. Επίσης σημείωσε ο εξεταστής της υπόθεσης καταθέσεις αναμένεται να ληφθουν από το τραυματισμένο ανήλικο θύμα, από τους ένοικους σπιτιών που γειτνιάζουν με το σπίτι του υπόπτου καθώς και από πρόσωπα που προσέτρεξαν μετά το συμβάν να παράσχουν βοήθεια. Καταθέσεις ακόμη , όπως είπε θα ληφθούν από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του ΓΝ Πάφου και Λευκωσίας. Το αυτοκίνητο του υπόπτου σφραγίστηκε και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕΠάφου και αναμένεται να ερευνηθεί δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ο ύποπτος όπως ανέφερε αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικατή και τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από την σκηνή θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Ο δικηγόρος του υπόπτου Αλέξανδρος Αλεξάνδρου δεν έφερε ένσταση στην προσωποκράτηση του 53χρονου, ούτε στον χρόνο προσωποκράτησης του. Η δικαστής του ΕΔΠ έκανε αποδεκτό το αίτημα της Αστυνομίας για 8ημερη κράτηση του υπόπτου λόγω και της μαρτυρίας που κατείχε.

Στο μεταξύ η νεκροτομή επί της σορού της 34χρονης θα διενεργηθεί η ώρα 1430 στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Δρ Α. Παπέττα και Ο. Ορθοδόξου .

Σημειώνεται πως σε δυο μέρες, στις 20 Αυγούστου, θα γιόρταζε τα γενέθλια της η 34χρονη Ομογενής Papakitsa Eirina που δολοφονήθηκε χθες από τον 53χρονο σύντροφο της. Φίλες της, την αποχαιρετούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρονται στα σχέδια που έκαναν για την γενέθλια μέρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού αλλά και την αστυνομία ο δράστης κατά καιρούς δημιουργούσε επεισόδια μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν είχε γίνει ωστόσο καμμιά καταγγελία στην αστυνομία.