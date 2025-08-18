O Αμερικανός απεσταλμένος καλεί Ισραήλ να τηρήσει δεσμεύσεις μετά την ανακοίνωση περί αφοπλισμού Χεζμπολάχ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου έκανε «ένα πρώτο βήμα» για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και εκτίμησε ότι πλέον το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας με την οποία τερματίστηκαν οι συγκρούσεις με το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στον Λίβανο του Μπαράκ αφού η κυβέρνηση της χώρας, υπό την πίεση των ΗΠΑ και υπό τον φόβο της εντατικοποίησης των ισραηλινών πληγμάτων, ζήτησε από τον στρατό να προετοιμάσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ως το τέλος του έτους.

Η απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας, που υπεγράφη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και η οποία έβαλε τέλος στις 27 Νοεμβρίου στις εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο.

«Πιστεύω ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση (…) έκανε ένα πρώτο βήμα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι το Ισραήλ να αναλάβει αντίστοιχη δέσμευση», επεσήμανε ο Μπαράκ έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Μπαράκ χαρακτήρισε την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ «μια λιβανέζικη απόφαση που απαιτεί τη συνεργασία του Ισραήλ» και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «συζητούν τώρα με το Ισραήλ για το ποια είναι η θέση του», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Με βάση την πρώτη φάση του σχεδίου, το οποίο έχει δει το Reuters, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα εκδώσει απόφαση με την οποία θα δεσμεύεται για τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ως το τέλος του 2025 και το Ισραήλ θα διακόψει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο λιβανέζικο έδαφος.

Σε ανακοίνωσή του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μπαράκ ο Αούν επεσήμανε ότι «άλλες πλευρές» πρέπει τώρα να δεσμευθούν στο περιεχόμενο του οδικού χάρτη.

Η συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου προβλέπει την απομάκρυνση των μαχητών της Χεζμπολάχ από την περιοχή που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι και τη διάλυση των στρατιωτικών της υποδομών με την παράλληλη ενίσχυση στην περιοχή των δυνάμεων του λιβανέζικου στρατού και των κυανόκρανων του ΟΗΕ.

Επίσης η συμφωνία προβλέπει την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο. Όμως το Ισραήλ διατηρεί δυνάμεις σε πέντε μεθοριακές περιοχές, τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας, και εξαπολύει τακτικά αεροπορικά πλήγματα στο εσωτερικό του Λιβάνου.

Ερωτηθείς για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο και τον τερματισμό των «παραβιάσεων» της συμφωνίας, ο Μπαράκ απάντησε ότι πρόκειται «ακριβώς για το επόμενο στάδιο».

«Τις επόμενες εβδομάδες θα δείτε προόδους από όλες τις πλευρές», διαβεβαίωσε.

«Αυτό σημαίνει μια καλύτερη ζωή για τους κατοίκους» της περιοχής, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Χεζμπολάχ είναι το μοναδικό λιβανέζικο κίνημα που διατήρησε το οπλοστάσιό του μετά το τέλος του εμφυλίου στη χώρα (1975-1990). Έχει ήδη απορρίψει την απόφαση της κυβέρνησης να αφοπλιστεί, με τον επικεφαλής του κινήματος Ναΐμ Κάσεμ να την κατηγορεί την Παρασκευή ότι με αυτό το μέτρο «παραδίδει» τον Λίβανο στο Ισραήλ.

Το σιιτικό κίνημα αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό έπειτα από τις συγκρούσεις με το Ισραήλ, περιλαμβανομένων δύο μηνών ανοιχτού πολέμου, και έχει χάσει την επιρροή του στην πολιτική σκηνή του Λιβάνου, όπου επικρατούσε εδώ και χρόνια.

