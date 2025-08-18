Υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων και διεθνούς νομιμότητας είναι, όχι «τυρρανία», απαντά ο Λετυμπτιώτης στον Τατάρ

Με σαφές μήνυμα ότι η Λευκωσία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κυβέρνηση επιχειρεί να προετοιμάσει το έδαφος για την κρίσιμη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Τατάρ με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσέρχεται «με εποικοδομητική στάση και ειλικρινή πολιτική βούληση», τη στιγμή που η τουρκοκυπριακή πλευρά κλιμακώνει τη ρητορική της ενόψει των λεγόμενων «εκλογών» στα κατεχόμενα.

Απαντώντας στις πρόσφατες αναφορές του Ερσίν Τατάρ περί «τυραννικής ενέργειας» σε σχέση με την παραίτηση του βρετανού βουλευτή, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη στα κατεχόμενα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου «δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί τυραννία», αντιθέτως αποτελεί υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της διεθνούς νομιμότητας.

Σε ό,τι αφορά τον διορισμό νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και η Λευκωσία έχει ήδη συναινέσει στο πρόσωπο που έχει προταθεί.

Η κυβέρνηση, τόνισε, παραμένει δεσμευμένη τόσο στην προώθηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και –κυρίως– στον στρατηγικό στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών. «Δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ», κατέληξε.