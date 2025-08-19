Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τα supercars αποκάλυψαν φοροφυγάδες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Οι έλεγχοι του Τμήματος Φορολογίας στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών αποκάλυψε εκτεταμένη φοροδιαφυγή από ιδιοκτήτες σπορ οχημάτων πολυτελείας αξίας πέραν των €200.000, όπως Ferrari, Bentley και Mercedes τζιπ (G-Class). Όπως διαπιστώθηκε, οι φορολογικές τους δηλώσεις και η περιουσία που δήλωναν στο Τμήμα Φορολογίας δεν δικαιολογούσαν την αγορά τους

Καραμπινάτες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το Τμήμα Φορολογίας, το οποίο υπέβαλε σε έλεγχο Πόθεν Έσχες ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων, αξίας άνω των €200.000 το καθένα. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής από ιδιοκτήτες Ferrari, Bentley και Mercedes τζιπ (G-Class) τα οποία είναι μεγάλης ιπποδύναμης.   Ειδικότερα, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελ...

