Στη ΜΕΘ 19χρονος στη Λάρνακα – Είχε βγει με τους φίλους του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λάρνακα, με θύμα έναν 19χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, «στις 11 και μισή το βράδυ στο χώρο στάθμευσης στην περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με τραυματία 19χρονο Ελληνοκύπριο».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις της Αστυνομίας, ο τραυματίας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε φίλος του, επίσης 19 ετών, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου.

Οι δύο νεαροί, μαζί με άλλους φίλους τους, είχαν προηγουμένως επισκεφθεί χώρο εστίασης στην περιοχή Μακένζυ. «Οδηγός και τραυματίας μαζί με άλλους φίλους τους φαίνεται να είχαν μεταβεί σε χώρο εστίασης της περιοχής Μακένζυ και κατά τον επίδικο χρόνο αναχωρούσαν από την περιοχή», διευκρίνησε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον Σπύρο Χρυσοστόμου, «φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η κατάσταση του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη».

Ο 19χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικά αποτελέσματα.

Οι εξετάσεις από την Τροχαία Λάρνακας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.