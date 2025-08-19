Αύξηση αφίξεων τουριστών τον Ιούλιο και το πρώτο επτάμηνο φέτος

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αντίστοιχα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 2.432.129 σε σύγκριση με 2.203.704 την ίδια περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,4%.

Ετήσια αύξηση 6,9% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο ενώ συνολικά για τους πρώτους επτά μήνες του χρόνου η αύξηση ανήλθε στο 10,4%, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει την Τρίτη στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν τον Ιούλιο 2025 σε 589.116 σε σύγκριση με 551.229 τον Ιούλιο 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Ιούλιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,2% (189.730) των συνολικών αφίξεων. Ακολούθησαν οι αφίξεις από το Ισραήλ με 13,0% (76.557), οι αφίξεις από την Πολωνία με 7,4% (43.713), οι αφίξεις από τη Γερμανία με 4,0% (23.694), οι αφίξεις από τη Σουηδία με 3,5% (20.455) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία με 2,9% (17.000).

Συμπληρώνεται ότι ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούλιο 2025 ήταν για ποσοστό 85,5% των επισκεπτών οι διακοπές, για 11,6% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,8% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Ιούλιο 2024, ποσοστό 88,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 8,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,7% για επαγγελματικούς λόγους

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιούλιο 2025 ανήλθαν στις 186.987 σε σύγκριση με 171.382 τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,1%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιούλιο 2025 ήταν η Ελλάδα με 36,8% (68.858), το Ηνωμένο Βασίλειο με 9,4% (17.518) και η Ιταλία με 5,9% (11.117).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Ιούλιο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 75,1%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 14,8%, οι σπουδές ποσοστό 9,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,0%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

