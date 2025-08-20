Τραγωδία στη Λεμεσό μετά τον εντοπισμό νεκρού λουόμενου

Νεκρός εντοπίστηκε λουόμενος στη Λεμεσό, ο οποίος αγνοείτο από το βράδυ της Τρίτης, με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας-Διάσωσης (ΚΣΕΔ) να ενεργοποιεί το Σχέδιο «Νέαρχος» για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΣΕΔ, στις 20:40 της Τρίτης, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «Νέαρχος», κατόπιν λήψης πληροφορίας για αγνοούμενο λουόμενο στην ακτή Ολυμπιών στη Λεμεσό.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, το ΚΣΕΔ κινητοποίησε σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και μέλη της ποδηλατικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αγνοούμενος άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος και ανασύρθηκε στις 21:15 από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

