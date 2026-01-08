Στεφάνου: Η αργοπορημένη αντίδραση της κυβέρνησης δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα όσων λέγονται στο video

Η καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης, όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα όσων καταγράφονται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν απαντά σε σοβαρά πολιτικά, ηθικά και θεσμικά ζητήματα που εγείρονται.

Η αργοπορημένη αντίδραση της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν αμφισβητεί την αυθεντικότητα των όσων λέγονται στο video, αλλά δεν απαντά σε σοβαρά ερωτήματα που εγείρουν τεράστια πολιτικά, ηθικά κι άλλα ζητήματα που αφορούν τους κυβερνώντες. Για παράδειγμα:

1. Δεν απαντά για τις… — Stefanos Stefanou (@ststefanou) January 8, 2026

Ο κ. Στεφάνου αναφέρεται συγκεκριμένα στις προεκλογικές εισφορές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που φέρονται να δόθηκαν σε μετρητά, ώστε να μην καταγραφεί υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και στις εισφορές επιχειρηματιών με πιθανό αντάλλαγμα κυβερνητικές εξυπηρετήσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη διαχείριση του ταμείου της συζύγου του Προέδρου.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση, μέσω του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, είχε χαρακτηρίσει αρχικά το βίντεο «κακόβουλο» και προϊόν μοντάζ, ενώ σε νεότερη δήλωση ανακοίνωσε ότι διερευνάται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενημερώθηκαν ήδη ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Το βίντεο, που εμφανίζεται ως «διαρροή» σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που σχετίζονται με την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου, τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, πρώην υπουργούς και επιχειρηματίες. Από το περιεχόμενο διαφαίνεται ότι οι συνομιλίες καταγράφηκαν με κρυφή κάμερα και εγείρουν ερωτήματα για χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το θέμα παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η αντιπολίτευση ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις και διαφάνεια.