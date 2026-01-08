Πλήρη διερεύνηση ζητά η ΕΔΕΚ για το βίντεο που αφήνει σκιές για τις χρηματοδοτήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Πλήρη διερεύνηση ζητά η ΕΔΕΚ σχετικά με το βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στην πλατφόρμα Χ, το οποίο παρουσιάζει συγκεκριμένα πρόσωπα να συζητούν για τον τρόπο χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Με πολλή επιφύλαξη για τη γνησιότητα του βίντεο και του λογαριασμού που το ανήρτησε και με εύλογες υποψίες για τα κίνητρα της δημοσιοποίησης, η ΕΔΕΚ ζητά πλήρη διερεύνηση, με στόχο να δοθούν από την κυβέρνηση ατράνταχτες εξηγήσεις με νόμιμα και επιστημονικά μέσα.

Η αλήθεια, η διαφάνεια και η υπόληψη της Κύπρου και των θεσμών της είναι για την ΕΔΕΚ πάνω απ’ όλα.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

