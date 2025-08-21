32χρονος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με Τούρκους στρατιώτες στον δρόμο Λάρνακας- Αμμοχώστου

Ένα περιστατικό που θα κάνει καιρό να ξεχάσει έτυχε σε Ελληνοκύπριο. Σύμφωνα με όσα πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, άτυχος στάθηκε 32χρονος Ελληνοκύπριος ήρθε ενώπιον με Τούρκους στρατιώτες στον δρόμο Λάρνακας- Αμμοχώστου, ενώ έκανε την φυσική ανάγκη του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης όταν ο άνδρας οδηγούσε στον δρόμο Λάρνακας- Αμμοχώστου πλησίον των Βρυσούλλων και σταμάτησε για τη φυσική του ανάγκη στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με αυτά που δήλωσε αρμόδιος από τις Βρετανικές Βάσεις στον «Π».

Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο 32χρονος στάθμευσε σε σημείο το οποίο βρίσκεται σε κατεχόμενη περιοχή. Ενώ ήταν στο εν λόγω σημείο, ο άντρας διαπίστωσε την παρουσία Τούρκων στρατιωτών με φακούς που τον προσέγγιζαν από τα κατεχόμενα. Τότε, φοβήθηκε και έτρεξε προς την απέναντι πλευρά του δρόμου που ελέγχεται από τις Βρετανικές Βάσεις.

Σημειώνεται ότι η περιπέτεια του άνδρα δεν έληξε εντελώς, αφού αν και ο ίδιος βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές, το αυτοκίνητο του παρέμεινε σε κατεχόμενη περιοχή, με τις Βρετανικές Βάσεις και την Αστυνομία Κύπρου να κάνουν ενέργειες, ώστε να επιστραφεί το όχημα στον νεαρό.