Είχε απειλήσει τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο ύποπτος για τη φωτιά στον Ύψωνα- Τέθηκε υπό κράτηση

Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκε ο 43χρονος ύποπτος που συνελήφθη σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε βιοτεχνία χαρτιού στον Ύψωνα, ιδιοκτησίας 75χρονου. Είναι ύποπτος για αδικήματα εμπρησμού και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς.

Σε κατάθεση του στην Αστυνομία ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα και κατονόμασε ως ύποπτο τον 43 ετών άντρα ο οποίος ήταν πρώην υπάλληλος του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος είχε εργασιακές διαφορές με τον 75χρονο και φέρεται να τον είχε απειλήσει επανειλημμένα.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο ύποπτος είχε παραιτηθεί από την εργασία του πριν από περίπου ένα χρόνο, πρόσφατα ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να τον επαναπροσλάβει, πράγμα που ο 75χρονος αρνήθηκε. Η άρνηση του 75χρονου φέρεται να εξόργισε τον 43χρονο οποίος τον απείλησε με τη φράση «θα σας κρούσω ζωντανούς». Φράση που σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, επανέλαβε πριν από περίπου δυο εβδομάδες σε καφενείο του Ύψωνα όπου συνάντησε τον 75χρονο. Ο ύποπτος φέρεται να κινήθηκε μάλιστα απειλητικά προς τον ιδιοκτήτη, επενέβησαν όμως θαμώνες και τον σταμάτησαν. Ο 75χρονος έκανε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, μέλη της οποίας προχώρησαν σε συστάσεις προς τον 43χρονο. Στο δικαστήριο λέχθηκε επίσης ότι ο ύποπτος προκάλεσε ζημιά σε αυτοκίνητο της βιοτεχνίας πριν από περίπου ένα μήνα.

Περαιτέρω η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος θεάθηκε να φεύγει από περιοχή, η οποία βρίσκεται πού κοντά στη βιοτεχνία.

Από πλευράς του ο ύποπτος αρνείται ενοχή στην υπόθεση. Ισχυρίζεται ότι ο 75χρονος του χρωστάει χρήματα και για αυτό του επιτέθηκε στο καφενείο. Αρνείται την κακόβουλη ενέργεια στο αυτοκίνητο της εταιρείας και ισχυρίζεται ότι όταν εξερράγη η πυρκαγιά, βρισκόταν σπίτι του, το οποίο γειτνιάζει με την περιοχή όπου βρίσκεται η βιοτεχνία.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και αποφάσισε όπως ο 43χρονος τεθεί υπό επταήμερη κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων που αφορούν τα αδικήματα του εμπρησμού και της πρόκλησης κακόβουλης ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί αφού ακόμη τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εισέλθουν εντός της βιοτεχνίας λόγω στατικότητας του κτιρίου. Η βιοτεχνία και ο εξοπλισμός της καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ζημιές υπέστησαν επίσης αριθμός σπιτιών της περιοχής.

