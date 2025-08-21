Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 31χρονος από την Ανάγεια καθώς έκανε θαλάσσια σπορ

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί σε παραλία της επαρχίας Λάρνακας, όταν 31χρονος, ενώ έκανε θαλάσσιο σπορ με ένα φίλο του, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 8:30 το πρωί, ο 31χρονος Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας, και ένας φίλος του πετούσαν με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς paramotor glider (τύπος ανεμοπτέρου που έχει βενζινοκινητο κινητήρα με έλικα στο πίσω μέρος) στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος Αντώνης, ενώ πετούσε σε χαμηλο ύψος πάνω από την θάλασσα απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο πλησίον της παραλίας.

Στο μέρος κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος ήταν νεκρός. Την σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του αστυνομικού σταθμού Κιτίου και μέλη της επιτροπής διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων η οποία σε συνεργασία με την αστυνομία διερευνά τα αιτία της πτώσης.