Πυρκαγιά στον Ύψωνα: «Εννά σας κρούσω ζωντανούς» είχε απειλήσει ο ύποπτος

Υπό κράτηση για περίοδο επτά ημερών τέθηκε χθες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ο 43χρονος που κατηγορείται για τον εμπρησμό εργοστασίου-αποθήκη στον Ύψωνα, εγκατάσταση που κάηκε ολοσχερώς το βράδυ της Τετάρτης. Πρόκειται για 43χρονο πρώην εργαζόμενο στο εργοστάσιο, ο οποίος είχε σοβαρές προσωπικές διαφορές, αλλά και προηγούμενα, με τον 75χρονο ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Οι Αρχές οδηγήθηκαν στον 43χρονο μετά από την κατάθεση που έδωσε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος προέβαλε συγκεκριμένους ισχυρισμούς και υποψίες κατά του 43χρονου.

Μεταξύ άλλων, είχε προηγηθεί καβγάς των δύο σε καφενείο στον Ύψωνα πριν από δύο εβδομάδες, κατά τον οποίο ο 43χρονος φαίνεται να είπε στον 75χρονό «εννά σας κρούσω ζωντανούς». Το εν λόγω περιστατικό καταγγέλθηκε και στην Αστυνομία και έγιναν συστάσεις στον 43χρονο. Σημειώνεται πάντως ότι στο παρόν στάδιο δεν έχουν γίνει ακόμα έρευνες ως προς τα αίτια της έναρξης της φωτιάς, καθώς ακόμα δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση εντός της αποθήκης-εργοστασίου.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο 43χρονος εργαζόταν στην εταιρεία για περίπου έναν χρόνο ως διανομέας, όταν ο ίδιος από μόνος του αποφάσισε να αποχωρήσει στις 12 Ιουνίου, γιατί είχε βρει αλλού εργασία με καλύτερη αμοιβή. Ακολούθως, μόλις δύο μέρες μετά, αποφάσισε να ζητήσει πίσω τη δουλειά του καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος. Ο 75χρονος ιδιοκτήτης δεν συναίνεσε στην επαναπρόσληψή του αφού είχε ήδη προσλάβει άλλο άτομο στη θέση του και δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση εργασίας.

Ο καβγάς στο καφενείο

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου-αποθήκη ανέφερε στην Αστυνομία το σοβαρό περιστατικό που προηγήθηκε μόλις δύο βδομάδες πριν την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, ενώ βρισκόταν σε καφενείο στον Ύψωνα, ο 43χρονος ύποπτος κινήθηκε απειλητικά εναντίον του σπρώχνοντας το τραπεζάκι που καθόταν και σε έντονο απειλητικό ύφος του είπε τη φράση «εννά σας κρούσω ζωντανούς». Μάλιστα στη συνέχεια έριξε και ένα μπουκάλι μπίρας προς το μέρος του. Για το περιστατικό είχε προβεί σε καταγγελία ο 75χρονος σε αστυνομικό σταθμό και έγιναν συστάσεις στον 43χρονο.

Περαιτέρω, πριν από περίπου έναν μήνα συνέβη άλλο ένα περιστατικό με εμπλοκή του 43χρονου. Σύμφωνα με την κατάθεση του 73χρονου, είχε διαπιστώσει ότι κοντά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο απέναντι από τη βιοτεχνία υπήρχε ένα πώμα λαδιού, το οποίο είχε αφαιρεθεί από το όχημα με σκοπό να προκαλέσει ζημιά. Ελέγχοντας τις κάμερες ασφαλείας, είδε ότι ο ύποπτος ήταν το πρόσωπο αυτό, περιστατικό όμως που δεν κατήγγειλε στις Αρχές.

Σχετικά με τα δύο περιστατικά, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι για τον καβγά στο καφενείο ξεκίνησε να φωνάζει στον 75χρονο γιατί του χρωστούσε χρήματα, λέγοντας μάλιστα ότι μερικές μέρες πιο μετά τον πλήρωσε με το ποσό των 300 ευρώ. Για την επιθετική συμπεριφορά του εκείνη τη μέρα, ισχυρίστηκε ότι οφειλόταν στο ότι κατανάλωσε αλκοόλ. Σχετικά με το όχημα, είπε ότι πήγαινε όντως κοντά και το ξεκινούσε για να μην καθίσει η μπαταρία, αλλά αρνήθηκε ότι σκοπός του ήταν να προκαλέσει ζημιά.

Θεάθηκε κοντά στο εργοστάσιο

Ο ύποπτος ανέφερε στους ανακριτές του ΤΑΕ ότι την ώρα την εκδήλωσης της πυρκαγιάς ήταν στο σπίτι του, ενώ προηγουμένως βρισκόταν εκτός και επέστρεψε στη 1:00. Σύμφωνα με όσα είπε, άκουσε τις εκρήξεις και τις πυροσβεστικές και βρήκε στη βεράντα να δει τι γίνεται. Αν και αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία ότι οι ισχυρισμοί του ως προς το πού βρισκόταν δεν επιβεβαιώνονται. Υπάρχει γραπτή μαρτυρία ότι περίπου στις 01:45 έφυγε από την οικία του, ενώ περίπου στις 02:00, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, βρισκόταν σε πολύ κοντινό σημείο από το εργοστάσιο, αλλά και την οικία του, η οποία γειτνιάζει.