Απορρίπτει τους ισχυρισμούς για αδράνεια στο θέμα του καθαρισμού οικοπέδων, ο κοινοτάρχης Τάλας

Απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για παντελή αδιαφορία και αδράνεια στο θέμα των καθαρισμών των οικοπέδων, ο πρόεδρος του Κ.Σ. Τάλας Ιωάννης Κόννικος μετά και σχετική επιστολή που απέστειλαν στον «Π» διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι μετά και τις πρόσφατες φωτιές στην Τάλα. Δεν θα καταστήσουμε την Τάλα σεληνιακό τοπίο διαμηνύει.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Π» ο κ. Κόννικος αναφέρει πως το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο ίδιος προσωπικά ως Κοινοτάρχης, κατανοούνε τις ανησυχίες των κατοίκων της κοινότητας, οι οποίες ως ένα βαθμό είναι δικαιολογημένες, ιδιαίτερα δε μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ωστόσο αναφέρει «απορρίπτω κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για παντελή αδιαφορία και αδράνεια», προσθέτοντας πως « καμία αδιαφορία και καμία αδράνεια, δεν έχει παρατηρηθεί».

Σύμφωνα με τον κ. Κόννικο τα λεφτά που διέθεσε μέχρι σήμερα η κοινότητα για καθαρισμούς ξηρής βλάστησης ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας πως οι καθαρισμοί συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, και επαναλαμβάνοντας ότι οι καθαρισμοί αφορούν μόνον ξηρή εποχιακή βλάστηση.

Η αναφορά στο άρθρο σε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση είναι ατυχής όπως αναφέρει. Συγκεκριμένα εξήγησε πως η μορφολογία του εδάφους της Τάλας σε συνδυασμό με την ολόχρονα πράσινη άγρια βλάστηση, είναι αυτή που την κάνει να ξεχωρίζει και είναι αυτή που της δίνει, κατά γενική ομολογία, την ιδιαίτερη ομορφιά της.

Προσθέτει επίσης πως η οικιστική περιοχή της κοινότητας διασχίζεται από πέντε χαράδρες, οι οποίες είναι καλυμμένες από αυτή την άγρια βλάστηση, ή όπως αναφέρεται στην επιστολή των διαμαρτυρόμενων , αυτή την χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Αυτή είναι η ιδιαίτερη ομορφιά της Τάλας, συνέχισε ο κ. Κόννικος λέγοντας πως εάν κάποιοι «θέλουν να την εξαλείψουμε, με πρόσχημα την πυροπροστασία, λυπάμαι πολύ αλλά δεν θα το κάνουμε. Δεν θα καταστήσουμε την Τάλα σεληνιακό τοπίο».

Αλήθεια σημειώνει, «τι είναι αυτό που έχει προσελκύσει και συνεχίζει να προσελκύει τους ξένους, αλλοδαπούς και ημεδαπούς, να αγοράζουν οικόπεδα στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο; Να κτίζουν πολυτελείς κατοικίες σε οικόπεδα χωμένα μέσα στο πράσινο και δίπλα από δασώδεις εκτάσεις;».

Επιπρόσθετα ο κοινοτάρχης Τάλας σημειώνει πως ο ισχυρισμός ότι όλα τα αργάκια της Τάλας έγιναν σκουπιδότοποι, είναι υπερβολικός και γίνεται για να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις.

Ακολούθως παραδέχτηκε ότι υπάρχει το φαινόμενο της απόρριψης σκυβάλων στα αργάκια , αναφέροντας πως όπου υπάρχει πρόσβαση σε αυτά, τα σκουπίδια μαζεύονται. Υπάρχουν όμως και σημεία που δεν είναι προσβάσιμα, συμπλήρωσε.

Είπε επίσης πως αυτοί που πετάνε τα σκουπίδια φαίνεται ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή. Παρ΄ όλον συνέχισε, ότι η κοινότητα δεν διαθέτει υπηρεσία αστυνόμευσης, «προκαλώ τους «ανώνυμους» κατοίκους που καταγγέλλουν, να περάσουν από τα γραφεία του Συμβουλίου να δουν πόσα εξώδικα πρόστιμα έχουν επιδοθεί σε παραβάτες».

Δεχόμαστε σημείωσε καταγγελίες από κατοίκους που είδαν κάποιον να πετάει σκουπίδια αλλά πάντοτε με την υποσημείωση ότι δεν θέλουν να αναφερθεί το όνομα τους. Σεβαστό είπε, «αλλά χωρίς μαρτυρία δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε οποιονδήποτε».

Τέλος, ο κ. Κόννικος ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε αγνόησε οποιοδήποτε παράπονο ή αναφορά ή καταγγελία για οποιοδήποτε θέμα. Ζητώ είπε, «την κατανόηση του κοινού και τη συνεργασία με βάση τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι δυνατότητες μας σε σχέση με την έκταση της κοινότητας είναι περιορισμένες και αναγκαζόμαστε να ιεραρχούμε τα προβλήματα», κατέληξε ο Ιωάννης Κόνικκος Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας.