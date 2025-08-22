Ανακοινώθηκε ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής δηλώσεων ζημιών από την πυρκαγιά στη Λεμεσό

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς για γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, γεωργικές υποδομές και εξοπλισμό που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 στην ημιορεινή Λεμεσό.

Όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση, η ανάπτυξη της υπηρεσίας εντάσσεται στην προσπάθεια της Πολιτείας για έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Επίσης, "η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, πέραν της φυσικής παρουσίας στα σημεία παραλαβής, διευκολύνει τους πληγέντες γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, μειώνοντας τις καθυστερήσεις, απλοποιώντας τη διαδικασία και προσφέροντας λύση σε όσους δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία, επιταχύνοντας την όλη διαδικασία".

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο, η εν λόγω πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί και για την υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από άλλες αιτίες, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αγροτικό τομέα και τη διευκόλυνση των πληγέντων παραγωγών.

Ο σύνδεσμος ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι www.gov.cy/service/dilosi-zimion-pyrkagia-23-iouliou-2025-eparchia-lemesou/

Η υπηρεσία απευθύνεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους με ζημιές στην παραγωγή, στο παραγωγικό κεφάλαιο ή στις υποδομές τους.

H προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν παράτασης που έχει δοθεί.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω CY Login με ταυτοποιημένο προφίλ. Για την αίτηση, αν υπάρχει ήδη λογαριασμός στην πύλη Αριάδνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός, απαιτείται εγγραφή στο CY Login. Το προφίλ πρέπει να είναι «ταυτοποιημένο» (μέσω online banking ή με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ/ΚΕ.ΠΟ ή τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, κατόπιν ραντεβού, με λειτουργούς του ΚΕΠ).

Για την δημιουργία αγροτεμαχίων για υποβολή Δήλωσης Ζημιάς, οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίου με μερίδιο 100%, θα πρέπει να υποβάλουν τίτλο ιδιοκτησίας, εάν είναι ιδιοκτήτες μεριδίου θα πρέπει να υποβάλουν τίτλο ιδιοκτησίας μεριδίου που κατέχει ο αιτητής καθώς και διαχειριστήριο από κάθε άλλο συνιδιοκτήτη, εάν δεν είναι ιδιοκτήτες, θα χρειαστούν τίτλο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλουν το διαχειριστήριο έγγραφο ή ενοικιαστήριο ή άδεια μίσθωσης.

Οι αιτητές θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχουν καταχωρήσει στο CY Login, για την παραλαβή της αίτησής τους, καθώς και ενημέρωση για τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ενδέχεται να ζητηθούν.

Νοείται ότι οι δηλώσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και με τις δυο μεθόδους, και ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία, ως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: 25803912, 25803927, 25803933, 25803936, 22408519 Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00.

ΚΥΠΕ