Ψευδαίσθηση ασφάλειας οι κυματοθραύστες - Τις παγίδες και τους κινδύνους αποκαλύπτει η ακτομηχανικός Ξένια Λοϊζίδου

Οι παραλίες με κυματοθραύστες θεωρούνται από πολλούς πιο «ήσυχες» και άρα πιο ασφαλείς. Στην πραγματικότητα, όμως, κρύβουν σοβαρούς κινδύνους όπως απότομα βάθη, ισχυρά ρεύματα και παγιδευμένα στάσιμα νερά. Πρόσφατα, στην Αλαμινό, μια τραγωδία που ήρθε να υπενθυμίσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι αυτή η ψευδαίσθηση ασφάλειας μπορεί να αποβεί μοιραία. Την Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025, στην παραλία δίπλα από το λιμανάκι η 67χρονη Ειρήνη Οδυσσέως Μιζαρόλλη έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε σε βαθιά νερά και πνίγηκε. Ο ιατροδικαστής Ορθόδοξος Ορθοδόξου διαπίστωσε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό.

Η παραλία όπου σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε περιοχή με κυματοθραύστες και έχει χαρακτηριστεί τα τελευταία χρόνια ως «Kite surfing zone». Ωστόσο, δεν διαθέτει ναυαγοσώστη ούτε καν σήμανση για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τη συνύπαρξη λουομένων και αθλητών ιστιοσανίδας, η οποία με την ταχύτητα που αναπτύσσει εντός του νερού μπορεί εύκολα να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.

Πέραν των πιο πάνω, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας γύρω από τις παράκτιες κατασκευές στην Κύπρο. Όπως έχει διαπιστωθεί, οι κυματοθραύστες δημιουργούν επικίνδυνες λακκούβες μέσα στο νερό και καθίστανται εξαιρετικά επικίνδυνοι για άτομα που δεν ξέρουν καλό κολύμπι.

Απότομα βάθη και επικίνδυνα ρεύματα

«Οι κυματοθραύστες μεταβάλλουν τα ρεύματα και το βάθος κοντά στην ακτή. Δημιουργούν ρηχά νερά, τα λεγόμενα ‘τόμπολο’ που ξαφνικά μετατρέπονται σε ‘σκαλοπάτια’ βάθους ενός ή και ενάμισι μέτρου», ανέφερε στον «Π» η δρ Ξένια Λοϊζίδου, πολιτικός μηχανικός-ακτομηχανικός και πρόεδρος του δ.σ. της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Ακτή» προειδοποιώντας ότι «ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καλό κολύμπι μπορεί να βρεθεί απότομα σε νερά όπου δεν πατώνει και να κινδυνεύσει». Ακόμη πιο επικίνδυνα είναι τα ανάστροφα ρεύματα, τα λεγόμενα rip currents, τα οποία εμφανίζονται στις δυτικές ακτές με «τα ρεύματα» όπως επισήμανε «να παρασύρουν τον λουόμενο στα ανοιχτά».

Κίνδυνοι για την υγεία

Πέρα από τον κίνδυνο πνιγμού, οι κυματοθραύστες εγκλωβίζουν στάσιμα νερά, όπου αναπτύσσονται μικροοργανισμοί όπως κολοβακτηρίδια και στρεπτόκοκκοι, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη. Θίγοντας αυτό το υγειονομικό ζήτημα, η κυρία Λοϊζίδου επεσήμανε επίσης ότι «στη Λεμεσό έχει καταγραφεί και υπερπληθυσμός μεδουσών που παγιδεύονται μεταξύ των κατασκευών», πρόσθεσε η ακτομηχανικός.

«Ψευδαίσθηση ασφάλειας»

Αν και σε κάποιες παραλίες τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες, η δρ Λοϊζίδου επισήμανε ότι αυτές δεν αρκούν. «Κανείς δεν διαβάζει πινακίδες όταν πηγαίνει για μπάνιο. Οι κυματοθραύστες δίνουν μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, αλλά στην πραγματικότητα δεν παρέχουν καμία προστασία στους λουόμενους» τόνισε. «Το κολύμπι στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς τεχνητές παρεμβάσεις, είναι σαφώς πιο ασφαλές».

Όσον αφορά το ζήτημα των ναυαγοσωστών, ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ανακλήθηκαν Γαλάζιες Σημαίες από ακτές, επειδή δεν υπήρχε επαρκής ναυαγοσωστική κάλυψη. «Ακόμα κι αν υπάρχουν ναυαγοσώστες, όταν ο λουόμενος παρασυρθεί σε ρεύμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι πιθανότητες διάσωσης είναι ελάχιστες» προειδοποίησε.

Με μέτρο και φειδώ

Η ακτομηχανικός λέει ότι «οι κυματοθραύστες πρέπει να μπαίνουν μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίο» σημειώνοντας ότι στην Κύπρο έχουμε τους περισσότερους σε πυκνότητα στην Ευρώπη. «Δεν προστατεύουν τους λουόμενους. Αντίθετα, προκαλούν προβλήματα σε παρακείμενες ακτές», εξήγησε, προσθέτοντας δε ότι «γι' αυτό τους βάζουν πάντα στη σειρά. Η διάβρωση πάει πιο δίπλα. Και για να γίνουν, σπάζουμε ολόκληρα βουνά από πέτρα και τα ρίχνουμε στη θάλασσα. Έτσι καταστρέφονται μέρη όπως τα φαράγγια της Ανδρολύκου που θα μπορούσαν να φέρνουν τουρισμό», είπε. «Η αντίληψη ότι καλή παραλία σημαίνει αμμώδης είναι λανθασμένη καθώς υπέροχες παραλίες υπάρχουν και με χαλίκι ή βότσαλο, χωρίς βαριές παρεμβάσεις» σημείωσε.

Προωθούνται ακόμη

Ακόμα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε προτείνει την κατασκευή νέων έργων. Περίπου μισό χιλιόμετρο κυματοθραύστες στην ακτή Πανταχού στην Αγία Νάπα, έξι στην περιοχή του κόλπου των Ποτίμων στην Πάφο και γύρω στους 20 στο Μενεού. «Δηλαδή οι τοπικές αρχές μας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Περιβάλλοντος, συνεχίζουν να προωθούν και να αδειοδοτούν μια λύση που παγκοσμίως θεωρείται μόνο λύση ανάγκης», σημείωσε η κυρία Λοϊζίδου. «Είναι σαν να έχεις γρίπη, πας στον γιατρό και να σου λέει ‘πάρε Panadol’, κι εσύ να του λες ‘όχι, θέλω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς’, και στην κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφαίρεση

Σχετικά με το ενδεχόμενο αφαίρεσης κατασκευών, η κ. Λοϊζίδου τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο και έχει μεγάλο κόστος να αφαιρεθούν σκληρά έργα. «Μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις ήταν στην Πάφο, όπου πριν από χρόνια αφαιρέσαμε έναν κάθετο πρόβολο. Η παραλία αποκαταστάθηκε φυσικά και έγινε ξανά όμορφη».