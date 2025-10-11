Κουλλά προς Χαραλαμπίδου: Υπάρχει μυστική συμφωνία με Οδυσσέα Μιχαηλίδη;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά, ζήτησε εκ νέου από την βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, να απαντήσει εάν υπάρχει μυστική συμφωνία με το κίνημα «ΑΛΜΑ», του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδου.

Προηγουμένως, η κα Χαραλαμπίδου, απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ και την Πινδάρου, μέσω ανάρτησης από την πλατφόρμα Χ, υπέδειξε ότι η ίδια δεν εκβιάζεται, ενώ είπε πως «ούτε είμαι υποχρεωμένη να απαντώ σε κατασκευασμένα ερωτήματα που δημιουργείτε για να απαντήσετε στα δικά σας προβλήματα».

Σε νέα ανάρτηση του ο κ. Κουλλά, υπέδειξε στην κα Χαραλαμπίδου, ότι δεν απαντά στα ερωτήματα που τις έθεσαν, κατηγορώντας την ότι υπεκφεύγει και αποπροσανατολίζει. Διερωτήθηκε μάλιστα «τι σημαίνει θα πάρεις τις αποφασίσεις σου; Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που εξετάζει την πιο συμφέρουσα μεταγγραφή;».