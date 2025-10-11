Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κουλλά προς Χαραλαμπίδου: Υπάρχει μυστική συμφωνία με Οδυσσέα Μιχαηλίδη;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε νέα ανάρτηση του ο κ. Κουλλά, υπέδειξε στην κα Χαραλαμπίδου, ότι δεν απαντά στα ερωτήματα που τις έθεσαν, κατηγορώντας την ότι υπεκφεύγει και αποπροσανατολίζει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ονούφριος Κουλλά, ζήτησε εκ νέου από την βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, να απαντήσει εάν υπάρχει μυστική συμφωνία με το κίνημα «ΑΛΜΑ», του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδου.

Προηγουμένως, η κα Χαραλαμπίδου, απαντώντας στον εκπρόσωπο Τύπου του ΔΗΣΥ και την Πινδάρου, μέσω ανάρτησης από την πλατφόρμα Χ, υπέδειξε ότι η ίδια δεν εκβιάζεται, ενώ είπε πως «ούτε είμαι υποχρεωμένη να απαντώ σε κατασκευασμένα ερωτήματα που δημιουργείτε για να απαντήσετε στα δικά σας προβλήματα».

 Σε νέα ανάρτηση του ο κ. Κουλλά, υπέδειξε στην κα Χαραλαμπίδου, ότι δεν απαντά στα ερωτήματα που τις έθεσαν, κατηγορώντας την ότι υπεκφεύγει και αποπροσανατολίζει. Διερωτήθηκε μάλιστα «τι σημαίνει θα πάρεις τις αποφασίσεις σου; Σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που εξετάζει την πιο συμφέρουσα μεταγγραφή;».

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΔΗΣΥΑΚΕΛΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα