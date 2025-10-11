Ρωσική επίθεση διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Οδησσού

Μια ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας άφησε τμήματα της νότιας περιοχής της Οδησσού χωρίς ρεύμα νωρίς το Σάββατο, στην τελευταία επίθεση που στοχεύει το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα, ανέφεραν οι αρχές.

Οι αρχές δεν ανέφεραν πόσους ανθρώπους επηρέασε η τελευταία διακοπή ρεύματος, αλλά η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK ανέφερε διακοπές σε τμήματα της πρωτεύουσας της περιοχής. Η DTEK αργότερα δήλωσε ότι είχε αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε πάνω από 240.000 νοικοκυριά στην περιοχή.

«Χθες το βράδυ, ο εχθρός επιτέθηκε σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ στο Telegram.

«Οι μηχανικοί ενέργειας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», πρόσθεσε.

Η Μόσχα στοχεύει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας κάθε χειμώνα από την εισβολή της το 2022, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε εκατομμύρια νοικοκυριά και διακόπτοντας την παροχή νερού σε αυτό που το Κίεβο χαρακτηρίζει ως ένα απροκάλυπτο έγκλημα πολέμου.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει αμάχους και λέει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις για την τροφοδοσία του στρατιωτικού της τομέα. Το Κίεβο λέει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν κυρίως αμάχους.

Οι διακοπές ρεύματος του Σαββάτου έρχονται μια μέρα μετά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική επιδρομή που διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε μεγάλα τμήματα του Κιέβου και άλλες εννέα περιοχές.

Η DTEK δήλωσε νωρίς το Σάββατο ότι είχε αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση σε πάνω από 800.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα μετά την επίθεση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις ρωσικές επιδρομές της Παρασκευής ως «ρεκόρ κακουργήματος» και κάλεσε τις δυτικές χώρες να αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

ΚΥΠΕ