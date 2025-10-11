Στο ΕΔΑΔ προσφεύγει το τ/κ Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου για λογοκρισία σε βάρος του

Το τουρκοκυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου (ΣΚΚ, KSP) ανακοίνωσε την απόφασή του να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), καταγγέλλοντας τις αποφάσεις λογοκρισίας που επέβαλε εναντίον του το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» (YSK) κατά την «προεκλογική» περίοδο. Το κόμμα, το οποίο κατεβαίνει στις «προεδρικές εκλογές» με το δικό του υποψήφιο, τον Οσμάν Ζορμπά, υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που αντιμετωπίζει συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην πολιτική δράση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τ/κ Τύπου, η αντιπαράθεση του κόμματος με τις «αρχές» κορυφώθηκε όταν το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» λογόκρινε συγκεκριμένες φράσεις από την «προεκλογική» ομιλία του γενικού γραμματέα του ΣΚΚ, Μεχμέτ Μπιριντζί, η οποία επρόκειτο να μεταδοθεί από την «κρατική» ραδιοτηλεόραση «Μπαϊράκ» (BRT). Το «συμβούλιο» έκρινε ότι ορισμένα τμήματα της ομιλίας ήταν ανεπίτρεπτα, οδηγώντας στην αφαίρεσή τους από την τελική μετάδοση. Λίγες ημέρες αργότερα, το κόμμα κατήγγειλε μια δεύτερη πράξη λογοκρισίας, αυτή τη φορά σε γραπτή του ανακοίνωση, ενισχύοντας την πεποίθησή του ότι στοχοποιείται συστηματικά.

Η απόφαση του «συμβουλίου» προκάλεσε την έντονη αντίδραση της τ/κ συντεχνίας εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen), η οποία σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τη λογοκρισία ως «αντίθετη στην ελευθερία της έκφρασης και του λόγου». Η συντεχνία τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και το δικαίωμα του λαού στην ενημέρωση.

Με την προσφυγή του στο ΕΔΑΔ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου επιδιώκει τη δικαίωσή του σε διεθνές επίπεδο, θεωρώντας ότι οι εγχώριοι μηχανισμοί δεν διασφαλίζουν τα θεμελιώδη πολιτικά του δικαιώματα.

«Κατά τη γνώμη μας, το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο (YSK) και τα μέλη του ασκούν τα καθήκοντά τους, θέτοντας στην πράξη τον «νόμο περί εκλογών και δημοψηφισμάτων» στον οποίο στηρίζονται, υπεράνω του συντάγματος. Επειδή το YSK και το συνταγματικό δικαστήριο απαρτίζονται από τους ίδιους δικαστές, οι εσωτερικές νομικές οδοί για το KSP είναι εκ των πραγμάτων αποκλεισμένες. Οι ίδιοι δικαστές βρίσκονται ταυτόχρονα στη θέση του εναγόμενου και του κρίνοντος. Αυτή η κατάσταση δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου. Για τον λόγο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για να προσφύγουμε απευθείας στο ΕΔΑΔ.», τόνισε ο κ. Μπιριντζί ανακοινώντας την απόφαση του κόμματος του για προσφυγή στο ΕΔΑΔ.

