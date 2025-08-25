Αναστέλλεται προσωρινά η αποστολή και αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων από ΗΠΑ

Αναστέλλεται προσωρινά η αποστολή και η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένεκα των αλλαγών που θα εφαρμοστούν από την χώρα αυτή, με ισχύ από τις 29/8/2025, για τη φορολόγηση των εισερχομένων δεμάτων που περιέχουν εμπορεύματα, ανακοίνωσε το Τμήμα Τασχυδρομικών Υπηρεσιών.

Όπως σημειώνεται, αυτό καθίσταται αναγκαίο "μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται και σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες".

Προσθέτει ότι "αναστέλλεται και η αποδοχή αντικειμένων για όλες τις υπηρεσίες (EMS, δέματα, επιστολικό, QuickPost) μέχρι νεότερης ενημέρωσης".

Σημειώνεται ότι αντικείμενα που περιέχουν μόνο έγγραφα και επιστολές θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ