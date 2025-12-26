Ο ΟΚΥπΥ αλλάζει τον χάρτη ποιότητας στον τομέα υγείας της Κύπρου

Η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Με στοχευμένες ενέργειες, συστηματική εκπαίδευση προσωπικού και υιοθέτηση διεθνών προτύπων, ο ΟΚΥπΥ οδηγεί τα κρατικά νοσηλευτήρια σε μια νέα εποχή αξιοπιστίας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Η πρόσφατη διαπίστευση της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας — με τα Κέντρα Υγείας Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Στροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών και του Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας — αποτελεί συνέχεια της πορείας αριστείας που ξεκίνησε με τη διαπίστευση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ τον Μάιο 2025. Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη για το σύστημα υγείας της Κύπρου, καθώς για πρώτη φορά οι υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και πρωτοβάθμιας υγείας αναγνωρίζονται επίσημα για τη συμμόρφωσή τους στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια πιστοποίηση∙ είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, επιστημονικής προσέγγισης και διαρκούς δέσμευσης προς τον πολίτη. Ο ΟΚΥπΥ αποδεικνύει ότι τα κρατικά νοσηλευτήρια μπορεί να είναι καινοτόμα, και αποδοτικά, αλλάζοντας ουσιαστικά τον χάρτη ποιότητας στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Μέσα από το πρόγραμμα διαπίστευσης, ο Οργανισμός θεμελιώνει ένα σύγχρονο, διαφανές και βιώσιμο σύστημα υγείας, όπου η ποιότητα δεν είναι στόχος — είναι τρόπος λειτουργίας.

Ερώτηση 1

Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στον ΟΚΥπΥ στα θέματα διαπίστευσης?

Ο ΟΚΥπΥ, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του αλλά και του Πλάνου Ποιότητας, έχει εντάξει σε τροχιά διαπίστευσης 9 νοσηλευτήρια, 6 Κέντρα Υγείας καθώς και τη Διεύθυνση Ασθενοφόρων. Μέχρι στιγμής, έχουν διαπιστευθεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, τα 6 Κέντρα Υγείας τα οποία είναι Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Στροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών, Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας καθώς επίσης και η Διεύθυνση Ασθενοφόρων.

Επόμενος στόχος του Πλάνου Ποιότητας, είναι η διαπίστευση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, του Νοσοκομείου Τροόδους, του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς και του Νοσοκομείου Αθαλάσσας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία της διαπίστευσης για τις υπηρεσίες υγείας του ΟΚΥπΥ και, ειδικότερα για τη Διεύθυνση Ασθενοφόρων και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας;

H διαπίστευση είναι η υψηλότερη διάκριση διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο νοσηλευτηρίου. Αποτελεί μια αναβαθμισμένη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας, μέσω της οποίας μια υγειονομική δομή επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα λειτουργίας, ασφάλειας ασθενών, οργάνωσης και συνεχιζόμενης βελτίωσης. Στο πλαίσιο του ΟΚΥπΥ, η διαδικασία διαπίστευσης επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλες οι μονάδες — μικρές ή μεγάλες — λειτουργούν με συνεπή ποιοτικά κριτήρια, ανεξάρτητα από τον γεωγραφικό προσανατολισμό ή το μέγεθος της μονάδας. Η διαπίστευση, επομένως, δεν είναι απλώς μια τυπική αναγνώριση. Είναι μια διαρκής δέσμευση του ΟΚΥπΥ για αριστεία, διαφάνεια και ασφάλεια — μια κουλτούρα που τοποθετεί τον ασθενή και την ποιότητα στο επίκεντρο κάθε ενέργειας και απόφασης.

Για τη Διεύθυνση Ασθενοφόρων, η διαπίστευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν κρίσιμο τομέα της προνοσοκομειακής φροντίδας όπου κάθε λεπτό και κάθε απόφαση μπορεί να καθορίσει την έκβαση ενός περιστατικού. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ενισχύονται η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η τήρηση πρωτοκόλλων ασφάλειας, η ταχύτητα και η συντονισμένη ανταπόκριση των πληρωμάτων. Παράλληλα, προωθείται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού, η πρόληψη λαθών και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων πρώτης γραμμής και των νοσηλευτηρίων.

Ενώ για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συγκεκριμένα για τα Κέντρα Υγείας — Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Στροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών, Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας — η διαπίστευση σηματοδοτεί την επιδίωξη ίσης ποιότητας παροχής υπηρεσιών στον πολίτη. Η ενσωμάτωση προτύπων λειτουργίας (διαδικασίες, ασφάλεια, ικανοποίηση ασθενών) αλλάζει τον χάρτη της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Κύπρο.

Ερώτηση 3

Με ποιους τρόπους ενισχύεται η στρατηγική του ΟΚΥπΥ μέσα από αυτή τη διαδικασία και πώς συνδέεται με τον χάρτη ποιότητας στον τομέα υγείας στην Κύπρο;

Η διαπίστευση συνιστά στρατηγικό πυλώνα του ΟΚΥπΥ για να υλοποιήσει την ισότιμη, ασφαλή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέσω της διαπίστευσης:

Ενισχύεται η ομοιομορφία της φροντίδας: οι πολίτες λαμβάνουν παρόμοιο επίπεδο υπηρεσιών ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής ή μονάδας.

Δημιουργείται «κουλτούρα ποιότητας» που δεν αφορά μόνο ένα τμήμα ή νοσηλευτήριο, αλλά το σύνολο των υπηρεσιών – από Ασθενοφόρα έως Πρωτοβάθμια Φροντίδα και Γενικά Νοσοκομεία.

Υποστηρίζεται η διαρκής βελτίωση: η διαπίστευση δεν είναι απλώς «τίτλος», αλλά η αρχή ενός κύκλου αξιολόγησης-βελτίωσης-επαναξιολόγησης.

Το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο δημόσιο σύστημα υγείας, άρα και η καλύτερη ανταπόκριση σε προκλήσεις όπως η γήρανση πληθυσμού, οι χρόνιες παθήσεις και η ανάγκη αποδοτικότερης φροντίδας.

Με την ολοκλήρωση της διαπίστευσης των προαναφερόμενων μονάδων, ο χάρτης της ποιότητας στον τομέα υγείας αναδιαμορφώνεται, πλέον έχουμε συγκεκριμένες δομές που λειτουργούν ως πρότυπα για τις υπόλοιπες, με συνέπεια, μετρήσιμα αποτελέσματα και σαφείς διαδικασίες.

Ερώτηση 4

Τι προκλήσεις υπήρξαν και ποια είναι τα επόμενα βήματα ώστε η Διεύθυνση Ασθενοφόρων και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα κέρδη από τη διαπίστευση;

Η διαδικασία διαπίστευσης αποτέλεσε για τον ΟΚΥπΥ ένα σύνθετο αλλά καθοριστικό εγχείρημα στρατηγικού εκσυγχρονισμού. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ευθυγράμμιση όλων των δομών και υπηρεσιών με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας ασθενών, σε ένα δημόσιο σύστημα που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε χωρίς τέτοιους μηχανισμούς πιστοποίησης. Αυτό απαιτούσε αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, τυποποίηση πρωτοκόλλων, ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και εκτενή επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα.

Η Διεύθυνση Ασθενοφόρων, ειδικότερα, αντιμετώπισε τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ως υπηρεσία πρώτης γραμμής, κλήθηκε να τεκμηριώσει ότι κάθε στάδιο — από την κλήση στο Κέντρο Συντονισμού μέχρι τη διακομιδή στο νοσοκομείο — ακολουθεί σαφώς καθορισμένα πρωτόκολλα. Η διασφάλιση ομοιομορφίας στις πρακτικές όλων των επαρχιών, η ενίσχυση της εκπαίδευσης των πληρωμάτων σε θέματα ασφάλειας και επικοινωνίας, αλλά και η διαχείριση κρίσιμων περιστατικών υπό πίεση χρόνου αποτέλεσαν καίριες προκλήσεις. Παράλληλα, απαιτήθηκε η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και αναφοράς συμβάντων, ώστε κάθε εμπειρία να μετατρέπεται σε γνώση και βελτίωση.

Στα Κέντρα Υγείας Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Στροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών και Παλαιού Νοσοκομείου Λάρνακας, η διαδικασία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ασφάλειας ασθενών, στη διαχείριση κινδύνων, στη βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης και στη διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας. Η πρόκληση ήταν η ενοποίηση διαφορετικών κουλτουρών και πρακτικών σε ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας, με στόχο ο πολίτης να απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο φροντίδας ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής.

Παράλληλα, η διαπίστευση ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή συλλογή και ανάλυση δεικτών ποιότητας, όπως η ικανοποίηση ασθενών, οι χρόνοι ανταπόκρισης, η συμμόρφωση σε πρωτόκολλα και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαχείριση αυτών των δεδομένων ενίσχυσε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο λειτουργίας για το δημόσιο σύστημα υγείας.

Τα επόμενα βήματα επικεντρώνονται στη διατήρηση της διαπίστευσης μέσω ετήσιων επανελέγχων, στην επέκταση του προγράμματος σε περισσότερα κέντρα και νοσηλευτήρια και στη συστηματική ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δομών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενδυνάμωση της κουλτούρας ποιότητας, όπου κάθε μέλος του προσωπικού αντιλαμβάνεται ότι η ποιότητα δεν είναι υποχρέωση, αλλά καθημερινή στάση και επαγγελματική ευθύνη.

Η επιτυχής διαπίστευση της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων και των Κέντρων Υγείας, σε συνέχεια της διαπίστευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, αποτελεί συνέχεια της πορείας βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλεια ασθενών, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ΟΚΥπΥ: μιας εποχής όπου η ποιότητα δεν είναι πλέον θεωρητική έννοια, αλλά μετρήσιμη, βιώσιμη και κοινά αποδεκτή πραγματικότητα — μια εξέλιξη που αλλάζει ουσιαστικά τον χάρτη ποιότητας στον τομέα υγείας στην Κύπρο.