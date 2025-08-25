Χειροπέδες σε ανήλικο για υπόθεση ναρκωτικών

Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε το πρωί, ο 17χρονος που συνελήφθη χθες από την Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής, χρήσης και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η σύλληψή του έγινε όταν έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα σε ισόγειο χώρο στάθμευσης στη Λεμεσό, δύο νάιλον σακούλια που περιείχαν συνολικά 105 γραμμάρια περίπου κάνναβης. Από έρευνες που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή και συνελήφθη. Στην κατοχή του 17χρονου εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό, σημειώνεται.

Ο ύποπτος, ο οποίος είναι μαθητής, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την πενθήμερη κράτησή του για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.

ΚΥΠΕ