Η αθέατη αλληλεγγύη πίσω από τις φονικές πυρκαγιές της Λεμεσού - Σημείωμα κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στη Βουλή

Η επιχειρησιακή παρουσία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στις πυρόπληκτες περιοχές της Λεμεσού υπήρξε διαρκής, στοχευμένη και καθοριστική με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πληγέντων. Η συλλογική προσπάθεια στελεχών και εθελοντών του οργανισμού αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την αποτελεσματική, ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαχείριση της κρίσης. Επιβεβαιώνοντας έτσι στην πράξη τον ρόλο του ως αξιόπιστου εταίρου του κράτους και της κοινωνίας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Στο ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός στη Βουλή ενόψει της έκτακτης συνεδρίας των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος για τις φονικές πυρκαγιές που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, κατονομάζονται οι σιωπηλοί συμπαραστάτες των πυρόπληκτων. Επαγγελματικοί φορείς και ιδιωτικές επιχειρήσεις πρόσφεραν από την πρώτη στιγμή υπηρεσίες και είδη πρώτης ανάγκης, συμβάλλοντας άμεσα και καθοριστικά στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στις καταστροφικές πυρκαγιές με τη βοήθεια επαγγελματικών συνδέσμων και ιδιωτικών εταιρειών συνοψίζεται στα εξής:

Άμεση επέμβαση (23/7) : Κλιμάκιο του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού μετέβη σε Άγιο Αμβρόσιο, Τριμίκλινη, Πάχνα, Μαλιά και Επισκοπή για την καταγραφή αναγκών. Πληγέντες, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, μετακινήθηκαν σε κέντρο φιλοξενίας

Διάθεση 10 γεννητριών : Η ΟΠΑΠ Κύπρου διέθεσε στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ποσό €60.000 με το οποίο αγοράστηκαν 10 γεννήτριες, οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε πληγείσες κοινότητες που αντιμετώπιζαν σοβαρές ανάγκες σε ηλεκτροδότηση είτε για σκοπούς υδροδότησης είτε για την κάλυψη βασικών αναγκών κατοίκων όπως η λειτουργία συστημάτων οξυγόνου.

Όπως διαβεβαιώνει τη Βουλή η διοίκηση του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού με πρόεδρο την κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου, η διαχείριση των πόρων θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και τεκμηρίωση, διασφαλίζοντας την ορθολογική αξιοποίησή τους προς όφελος των πληγέντων μόλις η κατάσταση σταθεροποιηθεί και προκύψουν συγκεκριμένες ανάγκες που απαιτούν επιπρόσθετη υποστήριξη (πχ. σχολικός ρουχισμός, επιδιόρθωση παιδικών χαρών, επιδότηση ενοικίων, επιδιόρθωση υποστατικών, κ.λπ.) διασφαλίζοντας την αποφυγή υπερκαλύψεων ίδιων περιπτώσεων από διαφορετικά ταμεία.