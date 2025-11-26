Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από το νέο άλμπουμ του Δημήτρη Καλαντζή και το κουαρτέτου του

Μετά τις ιδιαίτερες τζαζ προσεγγίσεις τους στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη ο  Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του κάνουν τζαζ τον Βασίλη Τσιτσάνη.

Το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο «Master's Voice: Jazz Tribute To Vassilis Tsitsanis», περιλαμβάνει οκτώ αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, δοσμένα μέσα από τον ήχο της τζαζ. Ανάμεσά τους τα «Αχάριστη», «Αργοσβήνεις μόνη», «Ακρογιαλιές δειλινά» κ.α. 

Το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο «Master's Voice: Jazz Tribute To Vassilis Tsitsanis», περιλαμβάνει οκτώ αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, δοσμένα μέσα από τον ήχο της τζαζ. Ανάμεσά τους τα «Αχάριστη», «Αργοσβήνεις μόνη», «Ακρογιαλιές δειλινά» κ.α. 

Μέσα από τη δισκογραφική αυτή δουλειά ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του γίνονται το όχημα ώστε το λαϊκό να συναντήσει την τζαζ σ’ ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι «με τη φιλοδοξία να είναι 100% jazz και 100% Τσιτσάνης» όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.

protothema.gr

Tags

Buzzlife

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα