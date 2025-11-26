Βασίλης Τσιτσάνης: Αυτές είναι οι νέες τζαζ εκδοχές των τραγουδιών του

Μετά τις ιδιαίτερες τζαζ προσεγγίσεις τους στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του κάνουν τζαζ τον Βασίλη Τσιτσάνη.

Το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο «Master's Voice: Jazz Tribute To Vassilis Tsitsanis», περιλαμβάνει οκτώ αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, μιας από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, δοσμένα μέσα από τον ήχο της τζαζ. Ανάμεσά τους τα «Αχάριστη», «Αργοσβήνεις μόνη», «Ακρογιαλιές δειλινά» κ.α.

Μέσα από τη δισκογραφική αυτή δουλειά ο Δημήτρης Καλαντζής και το κουαρτέτο του γίνονται το όχημα ώστε το λαϊκό να συναντήσει την τζαζ σ’ ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι «με τη φιλοδοξία να είναι 100% jazz και 100% Τσιτσάνης» όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι.

