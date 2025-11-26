Αυτά είναι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 5ετίας που βγάζουν τις λιγότερες βλάβες

Η αγορά των μεταχειρισμένων ανθίζει, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με όσους αναζητούν αυτοκίνητο από δεύτερο χέρι να χάνονται συχνά μέσα σε έναν κυκεώνα πληροφοριών και αγγελιών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η TUV δημοσιεύει κάθε χρόνο τη μεγάλη της έρευνα αξιοπιστίας, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για όσους ψάχνουν κάτι σίγουρο.

Η φετινή έκθεση βασίζεται σε περίπου 9,4 εκατομμύρια τεχνικούς ελέγχους, καταγράφοντας ποια μοντέλα έχουν τη χαμηλότερη πιθανότητα σημαντικών ελαττωμάτων ανάλογα με την ηλικία τους.

Σημαντικό είναι πως τα αποτελέσματα αφορούν την κατάσταση των οχημάτων τη στιγμή του ελέγχου και δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν παλαιότερες βλάβες που μπορεί να έχουν ήδη επιδιορθωθεί. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα θεωρείται αντιπροσωπευτική και προσφέρει μια πολύ καλή ένδειξη για το πόσο αξιόπιστο είναι κάθε μοντέλο στην πράξη.

Στα μεταχειρισμένα 5ετίας, τα προβλήματα που εντοπίζονται στους τεχνικούς ελέγχους ακολουθούν συνήθως συγκεκριμένα μοτίβα, με τα συνηθέστερα να αφορούν συστήματα που καταπονούνται από την καθημερινή χρήση ή παραμελούνται εύκολα.

Η έκθεση της TUV δείχνει ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις προκύπτουν από το σύστημα φωτισμού, όπου το φως πορείας παρουσιάζει προβλήματα σε ποσοστό 2,3%, ενώ οι δίσκοι των φρένων εμφανίζουν φθορά της τάξης του 1,9%. Η μπροστινή μονάδα φωτισμού καταγράφει επίσης συχνές δυσλειτουργίες, περίπου στο 1,3%, με τα πίσω φώτα να ακολουθούν σε χαμηλότερο ποσοστό, κοντά στο 0,9%.

Σε ό,τι αφορά τα πιο «μηχανολογικά» θέματα, προβλήματα με τους ρύπους και διαρροές λαδιών εμφανίζονται σε ποσοστό γύρω στο 0,7%, ενώ θέματα με την ανάρτηση, είτε μιλάμε για ψαλίδια είτε για ελατήρια και αμορτισέρ, παραμένουν σε χαμηλά, περίπου στο 0,4%.

Ακόμη χαμηλότερα κινούνται τα ποσοστά για τα φλας και τα αλάρμ, στο 0,2%, όπως και για τη λειτουργία του συστήματος πέδησης. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται και τα προβλήματα στα εξαρτήματα του συστήματος διεύθυνσης, τα οποία σπάνια εμφανίζουν φθορά σε αυτοκίνητα αυτής της ηλικίας. Η εξάτμιση καταγράφει ακόμη χαμηλότερη πιθανότητα αστοχίας, γύρω στο 0,1%, όπως και η λειτουργία του χειρόφρενου. Τέλος, το ίδιο το σύστημα διεύθυνσης και οι σωληνώσεις, ουσιαστικά δεν εμφανίζουν δυσλειτουργίες στην πενταετία, με τα ποσοστά να αγγίζουν το μηδέν.

Με λίγα λόγια, τα αυτοκίνητα πενταετίας που περνούν από τεχνικό έλεγχο στη Γερμανία δείχνουν ότι τα περισσότερα προβλήματα αφορούν φθορές χρήσης και αναλώσιμα μέρη. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 10 πιο αξιόπιστα μοντέλα 5ετίας σύμφωνα με το TUV 2026.

10. Audi A4/A5

Ποσοστό βλαβών:6%

9. VW ID.3

Ποσοστό βλαβών: 5,5%

8. Peugeot 2008

Ποσοστό βλαβών: 5,4%

7. Mercedes B-Class

Ποσοστό βλαβών: 5,1%

6. Opel E-Corsa

Ποσοστό βλαβών: 5,0%

5. Mazda2

Ποσοστό βλαβών: 4,9 %

4. Mercedes GLC

Ποσοστό βλαβών: 4,8 %

3. Audi Q2

Ποσοστό βλαβών: 4,5 %

2. VW T-Roc

Ποσοστό βλαβών: 4,0 %

1. VW Golf Sportsvan

Ποσοστό βλαβών: 4,0 %

carandmotor.gr