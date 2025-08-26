Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Υπόθεση τραυματισμού γυναίκας από επίθεση σκύλου, διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κλήρου διερευνά.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γυναίκα ηλικίας 64 χρονών, ενώ χθες το απόγευμα βρισκόταν στον χώρο εργασίας της, σε υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας, δέχθηκε επίθεση από τέσσερις σκύλους, που διατηρεί στο υποστατικό ο ιδιοκτήτης του, διερευνά η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, λίγο πριν τις 4.30 το απόγευμα της Δευτέρας, αφού η 64χρονη διεκπεραίωσε την εργασία της στο υποστατικό, άνοιξε το κλουβί των τεσσάρων σκύλων, όπως γίνεται καθημερινά, ώστε τα σκυλιά να μετακινηθούν και να εισέλθουν στον περιφραγμένο χώρο του υποστατικού, όπου και παραμένουν κάθε βράδυ, για σκοπούς φύλαξης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 64χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τους τέσσερις σκύλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχε περίθαλψης και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας της να είναι εκτός κίνδυνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

