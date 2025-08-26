Γενάρη του 2026 αναμένεται η αποπεράτωση του έργου για τον δρόμο Πάφου – Π. Χρυσοχούς

Κανονικά συνεχίζονται οι εργασίες του έργου «Βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς ( Φάση Β), σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριο Ελευθερίου μετά και το πέρας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο με την Λιβανέζικη εταιρεία που έχει κερδίσει την προσφορά για την εκτέλεση του έργου, προσθέτοντας πως δεν παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα.

Σε δηλώσεις του ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων ανέφερε πως στην σημερινή σύσκεψη παρέστη ο Α’ Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ.Κωστάκης Κωνσταντίνου, προσθέτοντας πως αυτή αποτέλεσε συνέχεια των συσκέψεων που κάνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων με τους εκάστοτε εργολάβους τους για την πρόοδο των εργασιών και για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων.

Ο κ. Ελευθερίου σημείωσε πως «η συγκεκριμένη σύσκεψη δεν ήταν κάτι το εξειδικευμένο» σημειώνοντας πως αυτή έγινε στα πλαίσια της διακίνησης του έργου. Το έργο πρόσθεσε προχωρά ικανοποιητικά και όποια προβλήματα προκύπτουν λέγοντας πως - σε όλα τα έργα προκύπτουν κάποια προβλήματα- προσπαθούν ως Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με τον εργολάβο να τα επιλύσουν.

Επεσήμανε επίσης πως στην εκτέλεση των εργασιών του έργου « Βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ( Φάση Β)δεν παρατηρήθηκαν κάποια σοβαρά προβλήματα που ενδέχεται να σταματήσουν την πορεία του έργου. Σύμφωνα με το ιστορικό, το συμβόλαιο που αφορά το έργο «Βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ( Φάση Β) είχε υπογραφεί στις 28 Νοεμβρίου του 2024 μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριο Ελευθερίου και από μέρους της Λιβανέζικης εταιρείας Araco Construction CY Limited του κ. Mohammed Rokaya.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά βελτιωτικές εργασίες στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Β7).

Αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων κυκλοφορίας, μίας στο τμήμα της οδού από τη Μεσόγη προς την Τσάδα (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Τσάδα), μήκους 1,8 χλμ. περίπου, και μίας στο τμήμα της οδού από Γιόλου προς Στρουμπί (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάφο), μήκους 1,5 χλμ. περίπου. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε περίπου Ιανουάριο 2025 με διάρκεια εκτέλεσης 52 εβδομάδες και κόστος €3.479.748,00 συν Φ.Π.Α..

Η αποπεράρωση του κατέληξε ο κ. Ελευθερίου αναμένεται περί τον Ιανουάριο του 2026.