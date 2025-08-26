Η Κομισιόν ενέκρινε πρόταση για αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική το 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τρίτη την πρόταση για τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα για το 2026, καθορίζοντας τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για τα δέκα αποθέματα που τελούν υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, εξέφρασε ανησυχία για την κακή κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων της Βαλτικής Θάλασσας.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, η πρόταση αντικατοπτρίζει τις τελευταίες επιστημονικές αξιολογήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και ευθυγραμμίζεται με το πολυετές σχέδιο διαχείρισης του 2016 για τον γάδο, τη ρέγγα και την παπαλίνα.

Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση του TAC για τον σολομό κατά 1% στον Κόλπο της Φινλανδίας, διατηρώντας παράλληλα τις ποσοστώσεις για τη ρέγγα της Κεντρικής Βαλτικής και την παπαλίνα. Αντίθετα, προτείνει μειώσεις για διάφορα αποθέματα: για τη ρέγγα του Βοθνιακού Κόλπου (-62%), για τη ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας (-17%), για το φασί Ατλαντικού (-3%), για τον σολομό στην κύρια λεκάνη (-27%), καθώς και για τα αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου της Δυτικής Βαλτικής (-84%), γάδου της Ανατολικής Βαλτικής (-63%) και ρέγγας της Δυτικής Βαλτικής (-50%).

Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστας Καδής, δήλωσε πως ανησυχεί για την κακή κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων της Βαλτικής Θάλασσας και για τον αντίκτυπό της στους τοπικούς αλιείς.

"Πάρα πολλά ιχθυαποθέματα βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης και το οικοσύστημα επιδεινώνεται. Πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ και να λάβουμε μέτρα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς πολιτικής, ειδάλλως η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να ανασυσταθούν τα ιχθυαποθέματα και να ενισχυθεί το οικοσύστημα στη Βαλτική. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται κοινή προσπάθεια», σημείωσε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πρόταση της Επιτροπής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), επιδιώκοντας την εξισορρόπηση της οικολογικής ανθεκτικότητας με τα μέσα βιοπορισμού των αλιέων της Βαλτικής.

Για τη στήριξη αυτής της μετάβασης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα παράσχουν βοήθεια μέσω προγραμμάτων προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Επιτροπή θα διοργανώσει την τρίτη διάσκεψη με τίτλο «Η Βαλτική μας» στη Στοκχόλμη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, προωθώντας την περιφερειακή συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών ζητημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ