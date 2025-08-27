Στα 3,5 εκ. ευρώ το κόστος έργου για αναζωογόνηση παλιάς γειτονιάς Βορόκληνης

Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ κοστολογήθηκε το έργο «Αποκατάσταση/Αναζωογόνηση της παλιάς γειτονιάς της Βορόκληνης – Τελική Φάση» το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η ωρίμανση του έργου επιτεύχθηκε από τον Δήμο σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης. Το σχετικό έργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Προστίθεται ότι «η έγκριση για συγχρηματοδότηση ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση των τριών τελευταίων τμημάτων του έργου αποκατάστασης της ιστορικής γειτονιάς, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και ανάδειξή της».

Σημειώνεται ότι «το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα €3,5 εκατομμύρια, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ