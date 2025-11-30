Γιατί ο Πρόεδρος κάλεσε Ιωάννου και Πάλμα στην συνάντηση που είχε με τον Αγγελίδη;

Γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνάντηση που είχε με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη στις 18 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη κάλεσε στο προεδρικό γραφείο και τους υπουργούς Κωνσταντίνο Ιωάννου και Βασίλη Πάλμα;

Μόλις είχε τελειώσει το Υπουργικό με τον Χριστοδουλίδη να καλεί τους δύο υπουργούς στο γραφείο του. Και οι δύο ήξεραν ότι θα έχει συνάντηση με τον Αγγελίδη. Κουβέντιασαν λίγο και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος τους κάλεσε όλους για φαγητό.

Και οι δύο υπουργοί, όπως μαθαίνουμε, ήταν πολύ χρήσιμοι στη διαδικασία να μεταπειστεί ο Σάββας, ο οποίος αισθανόταν μπουχτισμένος με όσους τους λοιδωρούν από πρωίας μέχρι νυκτός. Και οι δύο υπουργοί είναι φίλοι του, οπότε η πρόσκληση δεν ήταν τυχαία.

Ο Πρόεδρος ήθελε κάποιους να τον στηρίξουν αφού οπωσδήποτε επιθυμούσε να μείνει στο πόστο του για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί του έχει εμπιστοσύνη. Δευτερον, γιατί είμαστε σίγουροι ότι και αυτός, όπως κι εμείς, άκουσε κάποιες φήμες ότι ενδιαφερόταν για τη θέση του ΒΔΕ που σε μερικούς μήνες μετά τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας θα γίνει δημόσιος κατήγορος ο Ιωνάς Νικολάου.

Με τον Ιωνά τα πίνουν συχνά -πυκνά και βέβαια ποντάρει ότι θα του ξανακάνει καμπάνια όπως του έκανε και το 2023. Αλλά όχι και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Είπαμε όμως, όλα αυτά είναι φήμες που κυκλοφόρησαν έντονα τις προηγούμενες μέρες.

ΘΟΥΚΗΣ