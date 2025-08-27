Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Το ανακριτικό έργο για τους ΤΑΚΑΤΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, δηλώνει η Λαμπριανίδου

Ερωτηθείσα που βρίσκεται το θέμα σχετικά με τους ΤΑΚΑΤΑ, η κ. Λαμπριανίδου είπε ότι «το πόρισμα σχετικά με τους ΤΑΚΑΤΑ έχει μελετηθεί, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία σχετικά με την πορεία των ερευνών μας».

Το ανακριτικό έργο σε ό,τι αφορά τους ΤΑΚΑΤΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε, σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου.

«Στο παρόν στάδιο λαμβάνονται έγγραφα και το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Εξάλλου, κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» σχετικά τον θάνατο ζεύγους στην πυρκαγιά της Λεμεσού, η κ. Λαμπριανίδου είπε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Αυτή την στιγμή δεν μπορούν να γίνουν οποιεσδήποτε δηλώσεις, καθώς το ανακριτικό έργο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί», σημείωσε.

Αναφορικά με την υπόθεση του τερματικού στο Βασιλικό, η κ. Λαμπριανίδου είπε ότι η υπόθεση διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία βοηθά στο έργο της η Αστυνομία Κύπρου.

