Αγλαντζιά: Νεαροί λήστεψαν διανομέα κατά την παράδοση παραγγελίας

Κατά την επίθεση ένας από τους δράστες ανέσυρε απειλητικά μαχαίρι.

Υπήκοος τρίτης χώρας, 25χρονος φοιτητής, που επίσης εργάζεται ως διανομέας φαγητού, δέχτηκε επίθεση, τα ξημερώματα της Τετάρτης από ομάδα νεαρών, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στη 1.00 τα ξημερώματα χθες, μετέβηκε για παράδοση παραγγελίας φαγητού σε περιοχή στην Αγλαντζιά, όπου αριθμός 5-6 νεαρών που παρέλαβαν την παραγγελία φαγητού, του επιτέθηκαν και έκλεψαν, τη μοτοσυκλέτα και το κράνος του, το κινητό τηλέφωνο του, και το τσαντάκι του που περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά του έγγραφα.

Κατά την επίθεση ένας από τους δράστες ανέσυρε απειλητικά μαχαίρι, προστίθεται.

Ο 25χρονος, εντόπισε αργότερα στην περιοχή το κινητό του τηλέφωνο και το κράνος του, καθώς και τη μοτοσυκλέτα του, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

