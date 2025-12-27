Το υδραγωγείο Αρχαγγέλου ζωντανεύει (φώτο)

Αρχές της εβδομάδας ο Δήμος Στροβόλου ανακοίνωσε πως προχωρεί με έργα με στόχο την ανάδειξη και αναβάθμιση του παλιού υδραγωγείου του Αρχαγγέλου, ενός ξεχωριστού στοιχείου της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το υδραγωγείο βρίσκεται κατά μήκος του γραμμικού πάρκου Πατριάρχου Πέτρου Ζ ́, δίπλα από την Τεχνική Σχολή Μακάριος Γ’ και αποτελούσε μέρος του παλιού συστήματος ύδρευσης της Λευκωσίας, το οποίο μετέφερε νερό από τις βόρειες πηγές προς την πόλη. Αποτελεί πραγματικά ένα ζωντανό αποτύπωμα του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι του παρελθόντος διαχειρίζονταν το νερό και το φυσικό περιβάλλον. Χαιρόμαστε που ο Στρόβολος ανακαλύπτει, σέβεται και αναδεικνύει την ιστορία του τόπου μας, συνδέοντας το χθες με το σήμερα και το αύριο.

