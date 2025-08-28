Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο εθνικό δίκτυο νερού - Είχε επηρεάσει Λακατάμεια και Εργάτες

Η βλάβη στο εθνικό δίκτυο νερού αποκαταστάθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αναφέρει, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά του δίκτυα, ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Σημειώνει ότι οι υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ γέμισαν με νερό και από χθες το βράδυ ξεκίνησε η σταδιακή υδροδότηση των επηρεαζόμενων περιοχών.

«Ευχαριστούμε τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους», καταλήγει ο ΕΟΑ Λευκωσίας στην ανάρτηση του.

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας ενημέρωνε το κοινό ότι παρατηρήθηκε διακοπή υδροδότησης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λακατάμειας (διαμ. Λακατάμειας, διαμ. Τσερίου, διαμ. Ανθούπολης) και την κοινότητα Εργατών, που οφείλεται σε βλάβη αγωγού νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

«Ο συγκεκριμένος αγωγός του ΤΑΥ τροφοδοτεί με νερό τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ και άλλες κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στα όρια του ΕΟΑ. Λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των εργασιών του ΤΑΥ για αποκατάσταση της βλάβης, το διαθέσιμο απόθεμα νερού στις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ που τροφοδοτεί τις επηρεαζόμενες περιοχές έχει εξαντληθεί», σημείωνε.

Στην χθεσινή του ανάρτηση, ο ΕΟΑ Λευκωσίας ανέφερε ότι μετά τη σύσταση του τον Ιούλιο του 2024, προχώρησε σε αξιολόγηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων δεξαμενών της περιοχής.

«Στη βάση της εν λόγω αξιολόγησης κρίνοντας ότι η χωρητικότητα ήταν μειωμένη, ο ΕΟΑ προχώρησε στην ανέγερση νέας μεγαλύτερης υδατοδεξαμενής τύπου GLS για την υδροδότηση της περιοχής του Δήμου Λακατάμειας. Η εν λόγω δεξαμενή η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του χρόνου, θα αυξάνει την αυτονομία και επάρκεια νερού από 13 σε 37 ώρες, σε περίπτωση διακοπή της τροφοδότησης από το ΤΑΥ», προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ