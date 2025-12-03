Λευκωσία: Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο και συνελήφθησαν

Στη σύλληψη δυο ατόμων που επέβαιναν σε όχημα στη Λευκωσία προχώρησε σήμερα η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.30, στην περιοχή της Λευκωσίας, μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός παρέλειψε να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει.

Το όχημα ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, καθώς και δεύτερου προσώπου που επέβαινε στο όχημα, για παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου.