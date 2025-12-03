Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι – Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διαφθορά και απάτη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λευκωσία: Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο και συνελήφθησαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο οδηγός παρέλειψε να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει.

Στη σύλληψη δυο ατόμων που επέβαιναν σε όχημα  στη Λευκωσία προχώρησε σήμερα η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.30, στην περιοχή της Λευκωσίας, μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός παρέλειψε να σταματήσει και προσπάθησε να διαφύγει.

Το όχημα ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, που στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, καθώς και δεύτερου προσώπου που επέβαινε στο όχημα, για παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα