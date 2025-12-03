Χειραποσκευές… γεμάτες εκπλήξεις: Κατασχέσεις-μαμούθ στη Λάρνακα (φώτος)

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες σε δύο σημαντικές κατασχέσεις, εντοπίζοντας τόσο μεγάλες ποσότητες αδασμοφορολόγητων καπνικών προϊόντων όσο και αδήλωτα είδη μεγάλης αξίας.

Στις 30 Νοεμβρίου 2025, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, τελωνειακοί εντόπισαν πέντε επιβάτες με λετονική υπηκοότητα πριν την αναχώρησή τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μετέφεραν στις αποσκευές τους μεγάλες ποσότητες τσιγάρων χωρίς τις απαραίτητες επισημάνσεις στα ελληνικά και τουρκικά, χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας και χωρίς κωδικούς ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που δείχνουν ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Συνολικά εντοπίστηκαν 461 κούτες των 200 τσιγάρων. Οι πέντε επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και οι αποσκευές τους κατασχέθηκαν. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διατάγματα τετραήμερης κράτησης.

Την 1η Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια των συνήθων ελέγχων στην πράσινη δίοδο, τελωνειακοί λειτουργοί εντόπισαν στις αποσκευές 57χρονου Κύπριου επιβάτη που αφίχθηκε από την Ελβετία ένα πολυτελές ρολόι και ένα αξεσουάρ ένδυσης συνολικής αξίας άνω των 105.000 ευρώ, τα οποία ο επιβάτης δεν είχε δηλώσει όπως προβλέπεται. Για την παράλειψη δήλωσης του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.901 ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, ύψους 19.012,84 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, οι δύο αυτές υποθέσεις αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Τμήματος Τελωνείων για την καταπολέμηση της διακίνησης αδασμοφορολόγητων προϊόντων και τη διασφάλιση της νομιμότητας στη διακίνηση αγαθών από και προς την Κυπριακή Δημοκρατία.