Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερη η Μογκερίνι – Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διαφθορά και απάτη

Ιχθυοτροφείο Τριμίκλινης: Σε τελικό στάδιο η ποινική διερεύνηση της οικονομικής πτυχής

Αναφορικά με τις δικαστικές υποθέσεις για ακύρωση των πράξεων και ενεργειών του κράτους σε σχέση με τα υποστατικά, η υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε ότι ισχύει η ανάκληση όλων των αδειών.

Ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υπόθεση του ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη, το οποίο συνδέθηκε με αυθαίρετες επεμβάσεις στον ποταμό Κούρη, για εξασφάλιση νερού, έδωσε την Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Συγκεκριμένα η κα Παναγιώτου στάθηκε σε τρία σημεία.

«Όσον αφορά την αγωγή που καταχωρίστηκε κατά της Δημοκρατίας για ισχυριζόμενη ζημιά των ιδιοκτητών λόγω δηλώσεων και συζητήσεων για παρανομίες στο χώρο, αυτή είναι σε εξέλιξη και αναμένεται ορισμός της από το Δικαστήριο», είπε αρχικά.

Σε σχέση με την ποινική πτυχή, σημείωσε ότι βρισκόταν σε εκκρεμότητα η ποινική διερεύνηση της οικονομικής πτυχής της υπόθεσης . «Εξ όσων γνωρίζουμε βρίσκεται σε τελικό στάδιο, και τα αποτελέσματα της οικονομικής πτυχής της ποινικής διερεύνησης θα σταλούν στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Άμα τη λήψει θα τύχουν μελέτης από τη Νομική Υπηρεσία και θα ληφθούν αποφάσεις στη βάση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού», ανέφερε.

 

«Ισχύει η ανάκληση όλων των αδειών»

Τέλος, αναφορικά με τις υποθέσεις στο Διοικητικό Δικαστήριο για ακύρωση των πράξεων και ενεργειών του κράτους σε σχέση με τα υποστατικά, η υπουργός ενημέρωσε ότι ισχύει η ανάκληση όλων των αδειών. «Το μόνο νέο στοιχείο που προστίθεται είναι ότι σε σχέση με τη διακοπή της υδροληψίας εκδόθηκε ενδιάμεση απόφαση με την οποία διατάχθηκε η αναστολή της διακοπής υδροληψίας (και άρα παρέχεται πλέον υδροδότηση) μέχρι την πλήρη εκδίκαση της συγκεκριμένης προσφυγής ειδικά. Οι άλλες προσφυγές προχωρούν, κατά τη συνήθη διαδικασία», πρόσθεσε.

 

