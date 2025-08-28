Δις Ισόβια στον 51χρονο: Φόνος εκ προμελέτης το διπλό φονικό του Ύψωνα

Με την εσχάτη των ποινών, δηλαδή ισόβια, ολοκληρώθηκε η δίκη για το διπλό φονικό του Ύψωνα που διαπράχθηκε στις 29 Ιουνίου του 2023 έξω από μπυραρία της περιοχής. Από το διπλό έγκλημα έχασαν τη ζωή του ο 44χρονος Μάριος Ονησιφόρου και ο 52χρονος Μιχάλης Μιχαήλ. Ένοχο για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης έκρινε τον 1ο κατηγορούμενο, Στέλιο Αντωνίου, το Κακουργιοδικείο ενώ σχετικά με τον 2ο κατηγορούμενο το Κακουργιοδικείο ομόφωνα ανέστειλε την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης και τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία. Το Κακουργιοδικείο μετά από διακοπή μίας ώρας προκειμένου να δοθεί χρόνος στην υπεράσπιση να αγορεύσει ως προς τη διαδοχηκότητα ή όχι των ποινών, επέβαλε την ποινή δις ισόβια στον 1ο κατηγορούμενο με τις ποινές να είναι διαδοχικές. Σχετικά με τον 2ο κατηγορούμενο που κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας δόθηκε αναβολή προκειμένου ο συνήγορος υπεράσπισης του να αγορεύσει για μετριασμό της ποινής

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού διαβάζοντας την ομόφωνη απόφασή του που αριθμεί πέραν των 200 σελίδων, έκανε εκτενή αναφορά στα γεγονότα πριν και μετά τη δολοφονία των δύο. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα συμπεράσματα από τις μαρτυρίες που ακούστηκαν ενώπιον του αλλά και σε όσα εξάχθηκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Σοκάρει η μαρτυρία που συμπεριλαμβάνεται στα γεγονότα της υπόθεσης και έγινε δεκτή από το Κακουργιοδικείο ότι κατά τη διάρκεια του καυγά έξω από την μπυραρία ο 51χρονος τους είπε «εννά πεθάνετε ούλλοι πόψε».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου, τα θανατηφόρα χτυπήματα με το μαχαίρι -και στα δύο θύματα- επέφερε ο 51χρονος, τον οποίο κατά τη διάρκεια των πράξεων του χαρακτήρισε «ψύχραιμο» και ότι ήθελε να επιφέρει τον θάνατο, σημειώνοντας δε ότι και στις δύο περιπτώσεις είχε επαρκή χρόνο να το ξανασκεφτεί τις πράξεις του. Μάλιστα ανέφερε επίσης ότι αν και δέχθηκαν πρώτα επίθεση και οι δύο κατηγορούμενοι έμειναν εκεί με σκοπό να προκαλέσουν κακό. Αναφορικά με τον 2ο κατηγορούμενο, το Δικαστήριο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αν και αρχικά δεν γνώριζε πως ο 51χρονος είχε στην κατοχή του μαχαίρι, ακολούθως το είδε και συνέχισε να βρίσκεται μαζί του, ήταν πολύ κοντά στα όσα διαδραματίστηκαν και μάλιστα και ο ίδιος κλώτσησε τον Μιχαήλ ενώ ήταν κτυπημένος στο έδαφος. Όπως προκύπτει από τα γεγονότα πρώτα διαπράχθηκε η επίθεση κατά του Μιχαήλ και ακολούθως η επίθεση κατά του Ονησιφόρου.

Το στυγερό διπλό έγκλημα διαπράχθηκε πριν από περισσότερο από δύο χρόνια έξω από μπυραρία στην περιοχή του Ύψωνα. Θύματα και κατηγορούμενοι γνωρίζονταν μεταξύ τους και προηγουμένως είχαν βρεθεί σε άλλα υποστατικά όπου διασκέδαζαν εκείνο το βράδυ. Ακολούθως, όλοι κατέληξαν στην μπυραρία στον Ύψωνα για τα γενέθλια φιλικού τους προσώπου, όπου είχαν καυγά μεταξύ τους που οδήγησε στα μαχαιρώματα και τελικά στον θάνατο των δύο. Η δίκη που κράτησε δύο χρόνια είχε αρκετές αναβολές ενώ χρειάστηκε να γίνει και δίκη εντός δίκης. Την υπόθεση εκ μέρους της Εισαγγελίας χειρίστηκε ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Αντρέας Αριστείδου ο οποίος παρουσίασε την υπόθεση με 37 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ η υπεράσπιση κλήτευσε 3 μάρτυρες υπεράσπισης.