Ανάπτυξη στην Τριμίκλινη: Ποινικές ευθύνες σε πρώην υπουργούς;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματά της σε σχέση με την έρευνα που διενήργησε για τη μεγάλη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Αν υιοθετηθούν τα ευρήματα της Ελεγκτικής, τότε θα μιλάμε ακόμη και για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε βάρος πρώην υπουργών.

Άλλο ένα πόρισμα από την ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να εκδοθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες και αφορά την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Όπως είχε ανακοινώσει προ ημερών, ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του ραδιοφώνου του «Πολίτη», πριν από το τέλος του χρόνου η Αρχή θα δημοσιοποιήσει την απόφασή της σχετικά με τη μεγάλη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Η εν λόγω ανάπτυξη φέρεται να λειτουργούσε για χρόνια παράνομα. Σύ...

