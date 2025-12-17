Ανάπτυξη στην Τριμίκλινη: Ποινικές ευθύνες σε πρώην υπουργούς;
Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματά της σε σχέση με την έρευνα που διενήργησε για τη μεγάλη ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Αν υιοθετηθούν τα ευρήματα της Ελεγκτικής, τότε θα μιλάμε ακόμη και για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε βάρος πρώην υπουργών.
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Tags
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.