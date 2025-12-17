Με 159 ψήφους εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ελληνικής κυβέρνησης

Με 159 ψήφους υπέρ και 136 κατά εγκρίθηκε, από τη Βουλή των Ελλήνων, ο προϋπολογισμός για το 2026.

Συνολικά ψήφισαν 295 βουλευτές, ενώ υπερψηφίστηκε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, προερχόμενους από τους «Σπαρτιάτες»

Απόντες από την ψηφοφορία ήταν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Μιλώντας στο κλείσιμο της διαδικασίας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων με στόχο την αύξηση προσφοράς ακινήτων. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών, πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι με τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ «η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό» των σκανδάλων, με πολλές υποθέσεις να οδηγούνται πλέον στη δικαιοσύνη.

«Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη» είπε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας», κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα οποία και απηύθυνε πρόσκληση για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogoup λέγοντας ότι «το “Μένουμε Ευρώπη” έχει πλέον αντιστραφεί, σήμερα η Ευρώπη λέει “γινόμαστε Ελλάδα”» και προσθέτοντας ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στη «μίζερη κριτική» της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ