Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Μέχρι και 20 χιλιάδες δενδρύλλια θα φυτευτούν στις καμένες περιοχές στην Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι ευαισθητοποιημένες εθελοντικές ομάδες και άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην αποκατάσταση και επαναφορά του τοπίου, μέσα από τις δενδροφυτεύσεις και άλλες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν κατά την επερχόμενη φυτευτική περίοδο.

Μέχρι και 20 χιλιάδες δενδρύλλια θα φυτευτούν σε κοινοτικούς, δημόσιους, εκκλησιαστικούς και άλλους κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις κοινότητες που έχουν πληγεί από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό αναφέρει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον για προσφορά εθελοντικής εργασίας / χορηγιών στα πλαίσια της αποκατάστασης της βλάστησης στις καμένες περιοχές της Ορεινής Λεμεσού.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι, έχουν ολοκληρωθεί οι επιτόπιες συναντήσεις των λειτουργών του Τμήματος Δασών  στις πληγείσες κοινότητες με τις οικείες κοινοτικές αρχές και προκαταρκτικά εκτιμάται ότι θα φυτευτούν μέχρι και 20.000 δενδρύλλια, τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν από το Τμήμα Δασών, το οποίο θα αναλάβει τη φύτευση κατά την ερχόμενη φυτευτική περίοδο (Νοέμβριος, 2025 – Φεβρουάριος, 2026).

Εξάλλου, μέσα Σεπτεμβρίου το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προγραμματίζει να προκηρύξει το πρόγραμμα «Φυτεύω για το Κλίμα», όπου μεταξύ άλλων δικαιούχοι για συμμετοχή είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι εθελοντικές ομάδες και τα οργανωμένα σύνολα θα μπορούν σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές ή τους κατόχους/ιδιοκτήτες ιδιωτικής γης που έχει καεί να συμμετάσχουν στις δενδροφυτεύσεις που θα γίνουν σε αυτές τις περιοχές. Το Τμήμα Δασών θα παραχωρήσει δωρεάν τα δενδρύλλια και οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα αναλαμβάνουν τη φύτευση και συντήρηση τους.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι στις ιδιωτικές και στις χαλίτικες περιοχές που έχουν καεί και δεν περιλαμβάνονται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, πλείστες των οποίων βρίσκονται σε ημιορεινές περιοχές, αναμένεται ότι με την έναρξη των πρώτων βροχών η δενδρώδης, η θαμνώδης και η ποώδης βλάστηση που προϋπήρχε, θα αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο, αφού διαθέτει τους φυσικούς μηχανισμούς είτε με αναβλάστηση, είτε με φύτρωση νέων φυτών από σπέρματα.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει τέλος ότι ευαισθητοποιημένες εθελοντικές ομάδες και άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην αποκατάσταση και επαναφορά του τοπίου, μέσα από τις δενδροφυτεύσεις και άλλες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν κατά την επερχόμενη φυτευτική περίοδο.

ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited