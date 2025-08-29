Μέχρι και 20 χιλιάδες δενδρύλλια θα φυτευτούν στις καμένες περιοχές στην Λεμεσό

Μέχρι και 20 χιλιάδες δενδρύλλια θα φυτευτούν σε κοινοτικούς, δημόσιους, εκκλησιαστικούς και άλλους κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις κοινότητες που έχουν πληγεί από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό αναφέρει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αφορμή το έντονο ενδιαφέρον για προσφορά εθελοντικής εργασίας / χορηγιών στα πλαίσια της αποκατάστασης της βλάστησης στις καμένες περιοχές της Ορεινής Λεμεσού.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι, έχουν ολοκληρωθεί οι επιτόπιες συναντήσεις των λειτουργών του Τμήματος Δασών στις πληγείσες κοινότητες με τις οικείες κοινοτικές αρχές και προκαταρκτικά εκτιμάται ότι θα φυτευτούν μέχρι και 20.000 δενδρύλλια, τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν από το Τμήμα Δασών, το οποίο θα αναλάβει τη φύτευση κατά την ερχόμενη φυτευτική περίοδο (Νοέμβριος, 2025 – Φεβρουάριος, 2026).

Εξάλλου, μέσα Σεπτεμβρίου το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προγραμματίζει να προκηρύξει το πρόγραμμα «Φυτεύω για το Κλίμα», όπου μεταξύ άλλων δικαιούχοι για συμμετοχή είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι εθελοντικές ομάδες και τα οργανωμένα σύνολα θα μπορούν σε συνεργασία με τις κοινοτικές αρχές ή τους κατόχους/ιδιοκτήτες ιδιωτικής γης που έχει καεί να συμμετάσχουν στις δενδροφυτεύσεις που θα γίνουν σε αυτές τις περιοχές. Το Τμήμα Δασών θα παραχωρήσει δωρεάν τα δενδρύλλια και οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα αναλαμβάνουν τη φύτευση και συντήρηση τους.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι στις ιδιωτικές και στις χαλίτικες περιοχές που έχουν καεί και δεν περιλαμβάνονται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, πλείστες των οποίων βρίσκονται σε ημιορεινές περιοχές, αναμένεται ότι με την έναρξη των πρώτων βροχών η δενδρώδης, η θαμνώδης και η ποώδης βλάστηση που προϋπήρχε, θα αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο, αφού διαθέτει τους φυσικούς μηχανισμούς είτε με αναβλάστηση, είτε με φύτρωση νέων φυτών από σπέρματα.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει τέλος ότι ευαισθητοποιημένες εθελοντικές ομάδες και άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην αποκατάσταση και επαναφορά του τοπίου, μέσα από τις δενδροφυτεύσεις και άλλες δραστηριότητες που θα διοργανωθούν κατά την επερχόμενη φυτευτική περίοδο.

ΚΥΠΕ