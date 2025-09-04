Περιορίστηκαν οι πωλήσεις κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης μετά το ξεπούλημα

Το ξεπούλημα, παγκοσμίως, των κρατικών ομολόγων εξαπλώθηκε την Τετάρτη στην Ιαπωνία, ενώ οι πωλήσεις ομολόγων της ευρωζώνης περιορίστηκαν, την στιγμή που ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος.

«Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, κυρίως επειδή οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση για να δανείσουν σε χώρες με μεγάλες ανάγκες δανεισμού», δήλωσε ο Richard Carter, επικεφαλής έρευνας σταθερού επιτοκίου στην Quilter Cheviot.

Οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν στο ιστορικό υψηλό του 3,29% την Τετάρτη, ενώ οι αποδόσεις των 20ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999.

Το ξεπούλημα του ιαπωνικού χρέους αντικατοπτρίζει παρόμοιες κινήσεις για τα ομόλογα ΗΠΑ και Ευρώπης, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τα μεγάλα κρατικά χρέη.

Εξάλλου, οι πωλήσεις ομολόγων της ευρωζώνης μετριάστηκαν την Τετάρτη με τη βοήθεια των στοιχείων της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων, ιδίως των μακροπρόθεσμων, έχουν αυξηθεί απότομα τις τελευταίες ημέρες, πριν από τη σταθεροποίηση της Τετάρτης.

Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε σε υψηλό 14 ετών, στο 3,4340% πριν κινηθεί χαμηλότερα την Τετάρτη και υποχωρήσει σχεδόν 5 μονάδες βάσης, στο 3,37%.

Οι αποδόσεις άλλων περιφερειακών ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Ιταλίας, ακολούθησαν τις κινήσεις των ομολόγων της Γερμανίας, φτάνοντας σε πολυετή υψηλά πριν μειωθούν, υποχωρώντας τελευταία περίπου κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,45% και 4,61%, αντίστοιχα.

Παρόμοιες κινήσεις παρατηρήθηκαν επίσης στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τα βρετανικά ομόλογα, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της Γερμανίας υποχώρησε τελευταία φορά σχεδόν 5 μονάδες βάσης, στο 2,74%.

Την προηγούμενη ημέρα η απόδοση των 30ετών βρετανικών ομολόγων ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998.

Οι εμπορευόμενοι έχουν στραφεί σε παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, ωθώντας τον χρυσό σε νέο ιστορικό υψηλό στα 3.549,63 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ