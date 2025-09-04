Παραμένουν στον πάτο ευρωζώνης τα καταθετικά επιτόκια

Νέα μείωση παρουσίασαν τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο τον Ιούλιο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσαν χθες η Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην Κύπρο, οι επιχειρηματίες λαμβάνουν τα χαμηλότερα επιτόκια στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης ενώ τα νοικοκυριά τα δεύτερα πιο χαμηλά.

Η υπερβάλλουσα ρευστότητα στο σύστημα που με βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας ξεπερνά τα €30 δισ. δεν επιτρέπει στις τράπεζες να αυξήσουν τα καταθετικά τους επιτόκια. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις ανέρχονται σε €56,58 δισ. τον Ιούλιο ενώ το υπολοιπο των δανείων σε €26,46 δισ.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσαν την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,08%, σε σύγκριση με 1,13% τον προηγούμενο μήνα. Είναι το χαμηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,87%).

Αντίθετα, τα πιο υψηλά καταθετικά επιτόκια λαμβάνουν οι καταθέτες στην Ολλανδία (2,40%), Εσθονία (2,20%) και Ιταλία (2,19%). Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη είναι 1,72%.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,21%, σε σύγκριση με 1,18% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας ωστόσο το χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια στην Κύπρο σημείωσε αύξηση στο 7,40%, σε σύγκριση με 7,01% τον προηγούμενο μήνα και είναι το όγδοο χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,87%, σε σύγκριση με 3,95% τον προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο. Η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των ΝΧΙ.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε μείωση στο 4,29%, σε σύγκριση με 4,39% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε αύξηση στο 4,29%, σε σύγκριση με 4,04% τον προηγούμενο μήνα.

Σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, το ύψος των επιτοκίων δανείων στην Κύπρο είναι κοντά στον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούλιο 2025 στο 4,05%, σε σύγκριση με 3,96% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 4,31%, σε σύγκριση με 3,79% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Οι Κύπριοι επιχειρηματίες δανείζονται με το πέμπτο υψηλότερο επιτόκιο στην ευρωζώνη.