Μερτς για Κυπριακή Προεδρία: «Μαζί θα εργαστούμε για μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη»

Μαζί θα εργαστούμε για μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, αναφέρει ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σε μήνυμά του με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

"Η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Αγαπητέ Νίκο Χριστοδουλίδη, προσβλέπω στη συνεργασία μας" σημειώνει ο κ. Μερτς σε ανάρτησή του στο 'Χ'.

Μαζί, προσθέτει, θα εργαστούμε για μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ab dem 1. Januar 2026 übernimmt Zypern die EU-Ratspräsidentschaft. Lieber Nikos @Christodulides, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Gemeinsam arbeiten wir für ein finanziell handlungsfähiges Europa, für die europäische Wettbewerbsfähigkeit und den Rückbau der Bürokratie. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 1, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ