Τέλος καλοκαιριού με ομίχλη- Δείτε πως θα κινηθεί ο καιρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά, τις πρωινές ώρες θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού.

Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και στα προσήνεμα παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. 

Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά, τις πρωινές ώρες θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. 

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα ανατολικά, τα νοτιοανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια.

Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις.Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

