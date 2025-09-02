Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Διαψεύδει δημοσιεύματα για «ελαττωματικά» πυροσβεστικά οχήματα η CTC Automotive

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Διατηρούμε και θα ασκήσουμε κάθε  δικαίωμα, να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία

Η CTC Automotive Ltd, με ανακοίνωσή της , διαψεύδει δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «παράδοση ελαττωματικών πυροσβεστικών οχημάτων προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου».

Η CTC AUTOMOTIVE LTD ενημερώνει το κοινό ότι, με αφορμή δημοσιεύματα της 1ης Σεπτεμβρίου 2025 σε εφημερίδες και ιστοσελίδες, σχετικά με δήθεν παράδοση ελαττωματικών πυροσβεστικών οχημάτων προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

1.    Όλα τα οχήματα τύπου IVECO Daily 4×4 (2018–2019) και SCANIA 360XT 4x4 (2023), τα οποία παραδόθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων με το Δημόσιο, έχουν κατασκευαστεί και εισαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες  προδιαγραφές ασφάλειας και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

2.    Πριν από την παράδοση,  η εταιρεία μας διενήργησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζονται από το Νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων, με πλήρη Τεχνικά Πρωτόκολλα και Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης, τα οποία κατατέθηκαν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

3.    Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έχει επιβεβαιώσει δημόσια (1 Σεπτεμβρίου 2025) ότι όλα τα οχήματα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και έχουν ελεγχθεί ως προς τη λειτουργικότητα και την ασφάλειά τους. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι δεν ευσταθούν  οι ισχυρισμοί περί ελαττωματικών παραδόσεων και ότι τα οχήματα υποβάλλονται τακτικά σε τεχνικούς ελέγχους, όπως προβλέπεται.

4.    Η CTC AUTOMOTIVE LTD παραμένει προσηλωμένη στα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και τηρεί αυστηρά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προμήθεια και παράδοση οχημάτων. 

Διατηρούμε και θα ασκήσουμε κάθε  δικαίωμα, να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ως ήθελε κριθεί κατάλληλο, για την προστασία του κύρους και της φήμης μας, καθώς και για την αποκατάσταση της αλήθειας.

