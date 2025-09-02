Στην Κύπρο αύριο ο επίτροπος προϋπολογισμού ΕΕ στην Κύπρο - Το πρόγραμμα της επίσκεψής του

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει από τις 3 μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, την Καταπολέμησης της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Piotr Serafin.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η επίσκεψη αποτελεί μέρος σειράς επισκέψεων σε κράτη-μέλη της ΕΕ που πραγματοποιεί ο Επίτροπος στο πλαίσιο του Tour d’Europe. Οι επισκέψεις έχουν ως στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στα κράτη-μέλη και του θετικού αντικτύπου των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη συνολικά.

"Η επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές «Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 2028-2034», σε συνέχεια της ανακοίνωσης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον περασμένο Ιούλιο", σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Για την Κύπρο, ως η επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, η διαπραγμάτευση του ΠΔΠ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, προστίθεται.

Ο Επίτροπος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών, την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων και άλλους θεσμικούς αξιωματούχους. Πρόσθετα, ο Επίτροπος θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ο Επίτροπος θα συναντηθεί στις 9:30πμ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια, στις 10:45πμ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό και στις 12 το μεσημέρι με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου. Στις 12:30μμ θα συναντηθεί με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Το απόγευμα, στις 3:15μμ ο Επίτροπος θα συναντήσει την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά και στις 6:30μμ θα ξεναγηθεί από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, στην παλιά πόλη της Λευκωσίας.

Την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, στις 10:30πμ ο Επίτροπος θα επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ