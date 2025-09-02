Τουρκία: Δικαστήριο ακύρωσε την εκλογή Τσελίκ στην ηγεσία CHP στην Κωνσταντινούπολη

Το 45ο Πρωτοδικείο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε την ακύρωση της εκλογής του Οζγκιούρ Τσελίκ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικoύ Λαϊκού Κόμματος (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) στην Κωνσταντινούπολη, κατά την εκλογική διαδικασία της 8ης Οκτωβρίου 2023 αλλά και άλλων μελών της κεντρικής τοπικής επιτροπής του κόμματος, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Το δικαστήριο έκρινε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ότι οι ψήφοι των συνέδρων στο τοπικό συνέδριο του CHP το 2023 επηρεάστηκαν από χρηματικές πληρωμές και, ως εκ τούτου, τα εκλεγμένα μέλη της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να απομακρυνθούν από τα καθήκοντά τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε ακόμα την αναστολή προσωρινά των εκλογικών διαδικασιών για το 39ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2025, από την επαρχιακή οργάνωση της Κωνσταντινούπολης.

Ο Γκιουρσέλ Τεκίν, ο οποίος παραιτήθηκε από το CHP το 2024, ορίστηκε ως επικεφαλής της επαρχιακής οργάνωσης της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σε δηλώσεις του ο Τσελίκ ανέφερε ότι δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου ενώ θα υπάρξει έφεση κατά της απόφασης αφού η διοίκηση του CHP θα προσφύγει στο Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο εντός 15 ημερών για να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ενώ ξεκίνησε τις εργασίες του με άνοδο μετά την απόφαση του Δικαστηρίου σημείωσε πτώση με τον δείκτη BIST 100 να σημειώνει απώλειες άνω του 5%, ενώ η πτώση ήταν ακόμη πιο έντονη στις μετοχές των τραπεζών.

(ΚΥΠΕ